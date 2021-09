Tại sự kiện "California Streaming", Apple đã chính thức công bố iPhone 13, phiên bản kế nhiệm của iPhone 12. Tương tự như năm ngoái, iPhone 13 bao gồm bốn phiên bản là iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max.

Bài viết này sẽ tập trung nói về iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max, hai phiên bản cao cấp của iPhone 13. Để biết thêm thông tin về iPhone 13 và iPhone 13 mini, mời bạn đọc tham khảo bài viết này.

Thiết kế không quá khác biệt nhưng có tai thỏ gọn gàng hơn, màu sắc mới

iPhone 13 Pro có thiết kế tổng thể không quá khác biệt. Máy vẫn được làm từ hai mặt kính với viền thép bo vuông góc giống với thế hệ iPhone 12 Pro trước kia. Cụm camera của iPhone 13 Pro có lớn hơn, nhưng không thật sự đáng kể và khá khó để nhận ra.

Vậy khác biệt trong thiết kế của iPhone 13 Pro ở đâu?

Ở mặt trước, phần "tai thỏ" của iPhone 13 Pro đã được Apple lần đầu làm gọn gàng hơn kể từ khi ra mắt iPhone X hồi năm 2017. Điều này giúp tạo ra thêm một chút không gian hiển thị cho thanh trạng thái ở trên cùng.

Một điểm khác biệt đáng kể khác trong thiết kế của iPhone 13 Pro là màu xanh "Sierra Blue" mới, có tông màu nhạt hơn đáng kể so với màu Pacific Blue của iPhone 12 Pro năm ngoái. Bên cạnh đó, iPhone 13 Pro vẫn có các phiên bản màu sắc như Graphite, Gold và Silver tương tự như iPhone 12 Pro.

Màn hình ProMotion với tần số quét 120Hz

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng hai model iPhone 13 Pro đã được trang bị màn hình tần số quét cao 120Hz, hay còn được Apple gọi là "ProMotion". ProMotion giúp cho chuyển động trên màn hình được thể hiện mượt mà hơn, thấy rõ ở các tác vụ như hoạt cảnh của iOS hay cuộn trang. Để có được tần số quét cao nhưng vẫn tiết kiệm pin, Apple đã ứng dụng công nghệ LTPO, giúp cho màn hình của iPhone 13 Pro có thể điều chỉnh tần số quét dựa trên nội dung hiển thị.

Chip Apple A15 Bionic mạnh mẽ hơn

iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max được trang bị con chip A15 Bionic mới với 2 nhân hiệu năng cao, 4 nhân tiết kiệm điện và 5 nhân GPU. Apple cho biết A15 Bionic là con chip di động mạnh mẽ nhất hiện nay, đem đến hiệu năng "nhanh hơn 50% so với đối thủ" cả về CPU và GPU, tuy nhiên không nêu tên cụ thể con chip nào.

Camera cải thiện với khả năng quay phim xoá phông

Camera tiếp tục là yếu tố được Apple tập trung nâng cấp nhất trên iPhone 13 Pro, và cũng là yếu tố tách biệt chiếc máy này so với phiên bản iPhone 13 "thường".

iPhone 13 và iPhone 13 Pro tiếp tục sở hữu ba camera với ba tiêu cự góc thường/góc siêu rộng/tele như những thế hệ cũ. Tuy nhiên, thông số của cả 3 camera này đều được nâng cấp. Cụ thể, camera góc thường có khẩu độ f/1.5 lớn hơn, camera góc siêu rộng hỗ trợ lấy nét (autofocus) và cũng có khẩu độ f/1.8 lớn hơn. Trong khi đó, camera tele nay có tiêu cự 77mm, giúp đem đến khả năng zoom quang học 3X (so với 2.5X của iPhone 12 Pro Max).

Một tính năng đặc biệt của camera iPhone 13 Pro là khả năng quay video xoá phông, hay được Apple gọi là "Cinematic Video". Tính năng này vận dụng AI để tạo ra một lớp phông nền mờ giúp tách biệt chủ thể khỏi bối cảnh mà người dùng có thể điều chỉnh sau khi quay video.

Bộ nhớ trong 1TB

iPhone 13 Pro là thế hệ iPhone đầu tiên với phiên bản bộ nhớ trong lên tới 1TB. Bên cạnh đó, máy có các tuỳ chọn bộ nhớ trong 128GB, 256GB và 512GB.

Tăng cường thời lượng pin

Thời lượng pin của iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max được cải thiện đáng kể so với người tiền nhiệm. Apple cho biết iPhone 13 Pro có thời lượng pin cao hơn 1.5 giờ so với iPhone 12 Pro, trong khi iPhone 13 Pro Max cao hơn 2.5 giờ so với iPhone 12 Pro Max. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 13 Pro Max có thời lượng pin cao nhất từ trước đến nay.

Giá và thời điểm bán

iPhone 13 Pro có giá khởi điểm từ 999 USD và iPhone 13 Pro Max là 1099 USD cho phiên bản 128GB, không thay đổi so với thế hệ trước. Người dùng sẽ có thể đặt máy từ thứ 6 tuần này và nhận máy từ ngày 24/9.