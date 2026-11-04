iPad mini 8 pin "trâu" hơn Apple công bố

Viên pin nhỏ hơn đời trước, thông số công bố không đổi, nhưng một bài thử độc lập cho thấy thời gian duyệt web tăng thêm gần 4 giờ.

Apple vẫn ghi pin iPad mini 8 dùng được tối đa 10 giờ khi duyệt web qua Wi-Fi, con số giống hệt iPad mini 7. Nhưng trong một bài thử nghiệm độc lập vừa công bố, máy trụ được 14 giờ 24 phút.

Bài thử cho máy duyệt web liên tục qua Wi-Fi, độ sáng màn hình cố định ở 150 nit. Trong cùng điều kiện, iPad mini 7 chỉ đạt 10 giờ 36 phút. iPad mini 8 vì vậy dùng lâu hơn khoảng 36%, tương đương gần 4 giờ.

Kết quả này lạ ở chỗ viên pin của iPad mini 8 thực ra nhỏ hơn. Theo nhãn năng lượng Apple công bố cho thị trường châu Âu, dung lượng pin chỉ còn 4.900mAh, giảm khoảng 2,7% so với 5.034mAh của đời trước.

Nguyên nhân chưa được xác nhận. Một nhận định cho rằng chip A20 Pro mới, loại chip cũng có trên iPhone 18 Pro, tiết kiệm điện hơn đời trước. Màn hình OLED cũng có thể góp phần, vì điểm ảnh màu đen được tắt hẳn. Tuy nhiên, phần lớn trang web có nền trắng nên chưa rõ OLED giúp được bao nhiêu trong bài thử này.

Con số 14 giờ chưa phải kết quả cuối cùng. Đơn vị thử nghiệm thường chạy bài test ba lần rồi lấy trung bình, nhưng lần này chỉ kịp chạy một lần và cho biết sẽ cập nhật nếu số liệu thay đổi. Máy thử cũng là bản cao nhất, dung lượng 512 GB, có 5G, màn hình phủ lớp chống chói Nano-texture, giá 1.249 USD (khoảng 32 triệu đồng). Ngoài ra, bài thử chỉ đo việc duyệt web, chưa tính đến chơi game hay quay video.

Ngoài pin, iPad mini 8 là bản nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay của dòng máy này. Máy chuyển sang màn hình OLED 8,5 inch thay cho màn LCD 8,3 inch, thân mỏng 5,4 mm, lần đầu có chuẩn chống nước và bụi IP67, và dùng chip A20 Pro. Trong các bài đo, hiệu năng của máy tiến gần iPad Air chip M4. Điểm trừ là máy vẫn không có Face ID và chỉ có tần số quét 60Hz, không có chế độ 120Hz mượt hơn như iPad Pro.

Tại Việt Nam, Apple Store đã niêm yết iPad mini 8 từ 19.499.000 đồng cho bản Wi-Fi 128 GB và 23.699.000 đồng cho bản Wi-Fi kèm 5G cùng dung lượng. Bản 256 GB có giá 22.299.000 đồng (Wi-Fi) và 26.499.000 đồng (5G), bản 512 GB lần lượt là 27.899.000 đồng và 32.099.000 đồng. Riêng lớp kính Nano-texture chỉ có ở bản 256 GB và 512 GB, giá cao hơn. Bạn đọc có thể tham khảo các dòng iPad chính hãng tại gian hàng Apple Flagship Store tại đây.

Giá khởi điểm cao hơn khoảng 5,5 triệu đồng, tức gần 40%, so với mức 13,99 triệu đồng của iPad mini 7 lúc ra mắt cuối năm 2024. Ở Mỹ, máy có giá từ 699 USD (khoảng 18 triệu đồng), cao hơn 100 USD so với iPad mini 7 sau khi Apple nâng giá máy này lên 599 USD (khoảng 16 triệu đồng) hồi tháng 6, với lý do chi phí bộ nhớ tăng.

iPad mini 8 bắt đầu giao tại Mỹ từ 6/11. Tại Việt Nam, Apple chưa công bố ngày mở bán chính thức, người dùng có thể đăng ký nhận thông báo khi có hàng trên website Apple Việt Nam.