iOS thật đã chạy được trên hàng loạt máy Android, đến cả Surface Duo 2 cũng có mặt, nhưng câu hỏi lớn nhất là: Để làm gì?

Dự án mã nguồn mở HackiOS không dùng giao diện nhái hay giả lập, mà đưa nhân hệ điều hành mở của Apple lên phần cứng Android, kéo theo một làn sóng thử nghiệm trên hàng loạt dòng máy.

Một chiếc Xiaomi Mi 10 Ultra hiện màn hình khóa của iPhone, vuốt lên là vào màn hình chính iOS 16, mở được Safari và ứng dụng Ảnh. Đây không phải lớp giao diện bắt chước, mà là iOS 16.5 nguyên bản chạy trực tiếp trên phần cứng của Xiaomi.

Màn hình chính iOS 16.5 hiển thị trên Xiaomi Mi 10 Ultra

Nền tảng của màn trình diễn này là HackiOS, dự án mã nguồn mở do nhóm lập trình độc lập OOSEX GANG đăng lên GitHub ngày 22/10. Nhóm đưa XNU, nhân hệ điều hành mà Apple đã công bố mã nguồn từ lâu, lên điện thoại Android. Phần còn lại của iOS 16.5, từ màn hình chính đến các ứng dụng đi kèm, được giữ nguyên như bản Apple phát hành. Kho mã không chứa file nào của Apple. Người dùng phải tự tải file khôi phục iOS chính thức từ máy chủ của hãng và trích xuất trên máy tính của mình.

Máy thử nghiệm chính của nhóm là POCO X5 Pro 5G. Chiếc Mi 10 Ultra, dùng chip Snapdragon 865, là nhánh do một nhà phát triển độc lập khác thực hiện trên nền HackiOS. Theo mô tả của tác giả, bản ngày 24/10 đã chạy được cảm ứng và vẽ giao diện bằng GPU. Bản ngày 29/10 bổ sung tiếng Trung, Wi-Fi, Bluetooth, âm thanh, rung, điều khiển sạc pin và lưu dữ liệu sau khi khởi động lại. Các mô tả này chưa có bên thứ ba kiểm chứng.

Điện thoại không bị cài đè lên Android. Máy nạp iOS vào bộ nhớ RAM qua cáp USB, nên khi khởi động lại, chiếc Xiaomi trở về Android như cũ.

Bản HackiOS gốc trên POCO X5 Pro còn nhiều chỗ thiếu. Nhóm cho biết mạng di động, Bluetooth, App Store và đăng nhập Apple ID chưa dùng được, và máy chỉ xả pin chứ không sạc được. Nhóm cũng nhấn mạnh đây là bàn thử nghiệm nghiên cứu, không phải hệ điều hành để dùng hằng ngày. Bảng tính năng của nhánh Mi 10 Ultra không liệt kê mạng di động hay cuộc gọi.

Mi 10 Ultra không phải trường hợp duy nhất. Khoảng một tuần trước, dự án ios-sweet của nhà phát triển dipa-studio đã đưa iOS 16.7.16 lên Redmi Note 10 Pro và khởi động tới màn hình chính. Từ đó, các nhánh mở rộng sang Redmi Note 12, Nothing Phone (3a), Pixel 4, Galaxy S7 và nhiều máy khác. Một clip trên Redmi Note 12 vượt 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội X.

Cuối tuần trước, nhà phát triển SmuOS còn đi xa hơn khi khởi động iOS 26.5.2 trên Surface Duo 2, chiếc điện thoại hai màn hình Android của Microsoft đã ngừng hỗ trợ. Hệ điều hành hiển thị được trên cả hai màn hình và nhận cảm ứng, nhưng máy tự nhận mình là iPhone 17 Pro Max, còn thông tin Wi-Fi và Bluetooth hiển thị N/A.

Surface Duo 2 chạy iOS 26 trên cả hai màn hình

Hầu hết dự án chọn iOS 16 thay vì bản mới, vì cộng đồng cho rằng lớp bảo mật của Apple ở các bản này còn tương đối dễ vượt qua hơn. Việc SmuOS làm được với iOS 26 cho thấy bản mới không phải bất khả thi, chỉ khó hơn nhiều.

Câu hỏi được nhiều lập trình viên đặt ra là bỏ công cài iOS lên máy Android để làm gì. Câu trả lời gần với lý do dân kỹ thuật cài trò Doom lên máy tính bỏ túi, tủ lạnh hay que thử thai: vì chưa ai làm được. Một số người thấy thêm giá trị thực tế, là có môi trường iOS mở hoàn toàn để nghiên cứu mà iPhone chính hãng không cho phép.

Tốc độ của làn sóng này cũng khiến cộng đồng bàn về vai trò của AI. Tài liệu của một số dự án nhắc đến các trợ lý lập trình như Claude Code, Codex và Gemini, còn nhóm PixeliOS cho biết nhiều đoạn mã do AI agent viết. Hiện chưa có số liệu cho biết AI đóng góp bao nhiêu vào từng bản port.

Người dùng cần cẩn trọng với các rủi ro đi kèm. Một số port cài vào phân vùng dữ liệu và xóa sạch dữ liệu Android. Các lớp bảo mật của Apple bị tắt hoặc thay bằng bản giả, nên tác giả khuyên không lưu thông tin cá nhân trên máy. Nhiều đường link tải "HackiOS" đang lưu hành là giả mạo. Trang chủ HackiOS cũng quảng bá token cộng đồng $HackiOS trên mạng BNB Chain, thu phí 1% mỗi giao dịch để tài trợ phát triển. Về bản quyền, iOS chỉ được cấp phép chạy trên phần cứng Apple, nên các dự án này vẫn là thử nghiệm trong vùng xám.

Đến ngày 29/10, phần bộ nhớ 128 GB trên nhánh Mi 10 Ultra vẫn được tác giả gắn nhãn thử nghiệm. Muốn thử, người dùng cần máy tính chạy Linux, điện thoại đã mở khóa trình khởi động (bootloader) và tự dựng hệ thống từ file khôi phục của Apple.