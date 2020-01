iOS 'ngon' thật đấy, nhưng vẫn còn thua xa Android ở 7 tính năng này

Cuộc chiến ngôi vương trong thế giới di động giữa hai hệ điều hành Android và iOS đã liên tục kéo dài trong nhiều năm vừa qua, và vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Mỗi nền tảng này đều có điểm hay, điểm dở khác nhau, tùy theo nhu cầu và sở thích cá nhân mà người dùng có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân mình nhất.

Với Android, fan hâm mộ có thể tự hào về khả năng đa nhiệm, tùy biến cực đa dạng và dễ dàng, kèm theo đó là trợ lý ảo mạnh mẽ Google Assistant. iOS đúng là sở hữu rất nhiều đặc điểm tuyệt vời về cả thiết kế lẫn tính năng, nhưng để trở thành hệ điều hành đỉnh nhất thế giới, nó vẫn còn thua kém Android ở rất nhiều khía cạnh, đặc biệt là 7 tính năng dưới đây.

Trước khi đi sâu vào chi tiết, để tránh tình trạng anh chị em iFan nổi nóng cho rằng chúng tôi thiên vị Android, thì mời mọi người cùng xem lại bài viết này . Đây là 8 tính năng độc đáo nhất trên iOS mà chuyên trang uy tín về Android - Android Authority, đã hết lời khen ngợi. Thôi thì tuần trước chúng ta đã được dịp đắc chí rồi, tuần này cùng nghía qua xem đối thủ không đội trời chung có mình có gì hay ho mà được nhiều người tin dùng đến vậy nhé.

Android cho phép người dùng cài bất kỳ ứng dụng nào họ thích, không nhất thiết là phải dùng hàng “cây nhà lá vườn” của Google.

Trong nhiều năm qua, fan iOS vẫn luôn hy vọng Apple có thể cho phép họ cài đặt Gmail làm ứng dụng email mặc định trên thiết bị của mình. Mặc dù đúng là bạn có thể xóa ứng dụng của nhà Táo đi, nhưng còn lâu bạn mới được phép lựa chọn 1 app khác làm mặc định thay thế.

Với Android thì hoàn toàn ngược lại. Bạn có thể thoải mái cài đặt Firefox hay Opera làm trình duyệt web mặc định trên điện thoại, thay vì cứ phải sử dụng Chrome - “con đẻ” của Google. Thao tác này cũng cực kỳ đơn giản và rõ ràng: Mở Settings > Apps & notifications > Default apps. Tại đây, bạn có thể kiểm tra xem những ứng dụng nào đang được cài đặt mặc định, và tùy ý thay đổi theo thói quen và mục đích sử dụng của bản thân.

So với Google Assistant, Siri chỉ như một đứa trẻ bập bẹ tập nói, chưa hiểu sự đời.

Trong nhiều năm trở lại đây, trợ lý ảo Google Assistant thực sự đã nhận được rất nhiều cải tiến mạnh mẽ để trở nên thông minh hơn, trở nên đắc lực hơn nhờ cơ sở dữ liệu đồ sộ của Google. So với Assistant, Siri nhà Apple chỉ như một đứa trẻ con với tầm hiểu biết và chức năng hạn hẹp.

Google Assistant có thể hiểu những yêu cầu cơ bản, phổ biến về các tổ chức, công ty, địa danh, và thường đưa ra đáp án rất chính xác. Ngoài ra, nhờ tận dụng Google Search, thông tin mà trợ lý ảo này cung cấp cũng chi tiết và chất lượng cao hơn Siri rất nhiều.

Bên cạnh đó, Google Assistant còn tích hợp mạnh mẽ và các chức năng khác trên điện thoại để giúp bạn dễ dàng quản lý thời gian biểu và lịch trình của bản thân. Nó có thể nhắc nhở bạn giờ học, giờ làm, giờ đi họp, đưa ra cảnh báo về tình trạng giao thông, những tuyến phố nào có thể đang ùn tắc trong giờ cao điểm. Nếu sở hữu 1 chiếc loa thông minh Google Home hay Nest Home, hoặc bất kì thiết bị nào tương thích nhưng của thương hiệu khác, bạn có thể sử dụng Assistant để điều khiển từ xa các thiết bị thông minh khác trong nhà như đèn, công tắc hay điều khiển điều hòa.

Cuối cùng, trợ lý ảo này được tích hợp trực tiếp vào thiết bị của bạn, và dễ dàng kích hoạt bằng 2 câu lệnh “OK, Google” hoặc “Hey Google”. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng “OK, Google, What can you do?” để truy cập vào danh sách chức năng của Assistant. Tất nhiên, người dùng iPhone nếu muốn cũng có thể tải ứng dụng Google để trải nghiệm Assistant. Thế nhưng, như đã nêu ở điều 1, họ sẽ không thể cài đặt nó là trợ lý ảo mặc định thay thế cho Siri được.

Android là bậc thầy đa nhiệm nhờ chế độ chia đôi màn hình, cho phép sử dụng song song 2 ứng dụng cùng lúc.

Mặc dù iPadOS 13 hỗ trợ tính năng sử dụng nhiều app cùng 1 lúc, nhưng đây có vẻ vẫn là 1 ước ao xa xỉ đối với iOS 13 và người dùng iPhone. Thế nhưng, smartphone Android đã có thể chia đôi màn hình từ năm 2016 với phiên bản Android 7.0 Nougat rồi.

Khỏi cần nói chúng ta cũng có thể hình dung được việc được sử dụng song song 2 ứng dụng tiện lợi và hữu ích đến mức độ nào. Ví dụ đơn giản nhất là khi bạn cần tìm số liên lạc trong danh bạ để gửi cho ai đó trên Facebook Messenger, hoặc tra cứu tài liệu trên mạng để đính kèm vào bức email đang viết dở. Không rõ vì sao cho đến tận bây giờ, Apple vẫn chưa triển khai tính năng tuyệt vời này, có thể là do màn hình iPhone khá nhỏ nếu iPad và nhiều smartphone Android khác.

Tuy mỗi hãng điện thoại có cách kích hoạt chế độ 2 màn hình hơi khác nhau 1 chút, nhưng nhìn chung bạn có thể dễ dàng điều chỉnh tỉ lệ kích thước giữa 2 màn này; đóng mở và thay thế ứng dụng khác trong quá trình sử dụng.

Sáng tạo không giải hạn nhờ khả năng tùy biến homescreen đa dạng.

Giải pháp dành cho homescreen của Apple là dàn hết những ứng dụng trong máy ra 1 hệ thống lưới cứng nhắc, cứ đầy 1 trang là lại sang trang tiếp theo. Đa số các thiết bị Android thì lại cung cấp cho bạn cả homescreen và app drawer, giúp bạn sắp xếp app một cách linh hoạt hơn, không cần tuân theo quy tắc gì cả. Tất nhiên, cả 2 hệ điều hành này đều cho phép người dùng tạo các nhóm ứng dụng cho nó gọn, tránh tình trạng tải quá nhiều app về rồi rối tung rối mù lên mỗi khi muốn sử dụng.

Cách giải quyết vấn đề của Android giúp bạn dễ dàng tùy biến homescreen theo sở thích cá nhân. Đồng thời, nền tảng này cũng hỗ trợ đa dạng kích cỡ của widget hơn (những ứng dụng nhỏ trên màn hình chính của Launcher).

Tùy biến điện thoại lên một tầm cao mới nhờ Launchers.

Launcher được xem như biểu tượng dễ hiểu nhất về khả năng tùy biến bá đạo của Android. Chúng sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn tương tác với homescreen, app drawer và thậm chí là cả những icon ứng dụng trên điện thoại. Sử dụng launcher trên điện thoại Android cho phép bạn tùy biến gần như mọi khiến cạnh thiết bị của mình, từ giao diện cho đến thói quen sử dụng để nó trở nên độc nhất hơn.

Các launcher như Nova Launcher, Microsoft Launcher, Apex Launcher và Action Launcher đều cung cấp những tùy chỉnh mạnh mẽ cho các thiết bị Android. Ví dụ, Evie - một launcher cũng rất phổ biến khác, tập trung vào việc tận dụng thanh tìm kiếm để nhanh chóng xác định vị trí và mở ứng dụng bạn cần. Đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật tối giản (minimalism) - xu hướng thiết kế trong nhiều năm gần đây.

Cá nhân tôi thì khuyên bạn rằng nên dành ra một chút thời gian để nghiên cứu, trải nghiệm các loại launcher khác nhau để tìm ra lựa chọn phù hợp với bản thân mình nhất. Thế nhưng cảnh báo trước này: Một khi đã thử rồi, bạn sẽ rất dễ “nghiện” và đốt cả đống thời gian của mình cho việc chỉnh sửa giao diện điện thoại đấy.

Đây chính là điểm tự hào nhất của Android, là lý do khiến iOS muốn lên đỉnh vinh quang trong bao năm nay mà vẫn không được.

Hình nền liên tục thay đổi thì làm sao người dùng có thể không mê cho được.

Nếu bạn cảm thấy việc trải nghiệm từng launcher một rất tốn thời gian, thì đây, mời bạn tải ứng dụng Wallpaper của Google về để luôn giữ cho chiếc smartphone của mình được tươi mới. Về cơ bản, ứng dụng này sẽ tự động thay đổi hình nền trên màn hình chính và màn hình khóa mỗi ngày. Bạn sẽ chẳng phải làm gì cả, cứ ngủ dậy là sẽ thấy ngay “dế yêu” của mình trong diện mạo mới. Bên cạnh đó, Wallpaper cũng cung cấp rất nhiều phong cách, họa tiết, màu sắc khác nhau để bạn tha hồ lựa chọn. Rồi nó sẽ dựa vào đó để đưa ra những hình nền phù hợp nhất với bạn.

Thoải mái vừa nhắn tin vừa xem video mà không cần đến split-screen.

Khi đang sử dụng Google Maps trên Android mà phải thoát ra ngoài để trả lời tin nhắn, chắc chắn bạn vẫn sẽ nhìn thấy cửa sổ ứng dụng này lấp ló ở góc màn hình điện thoại. Đó là bởi Android đã được cập nhật chế độ picture-in-picture trong phiên bản Oreo vào năm 2017. Chế độ này có thể áp dụng cả với những app video khác nữa.

Ví dụ như khi bạn đang xem YouTube thì bỗng nổi hứng muốn tìm meme giải trí trên Reddit, thay vì chia đôi màn hình, bạn có thể cho đoạn video xuống dưới góc màn hình và lướt Reddit bình thường. Khi muốn trở lại chế độ video toàn màn hình, bạn chỉ cần chạm vào ảnh thumbnail của nó là xong.

Theo CNET