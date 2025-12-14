Apple hôm nay đã chính thức phát hành iOS 26.2, bản cập nhật lớn thứ hai của hệ điều hành iOS 26 ra mắt hồi tháng 9. Phiên bản mới được tung ra chỉ hơn một tháng sau iOS 26.1 và hiện đã sẵn sàng cho các mẫu iPhone từ dòng iPhone 11 trở lên, bao gồm cả iPhone SE thế hệ thứ hai.

Người dùng có thể tải về iOS 26.2 thông qua hình thức cập nhật qua mạng bằng cách truy cập vào mục Cài đặt, chọn Cài đặt chung và tiếp tục vào Cập nhật phần mềm trên các thiết bị tương thích.

Ở phiên bản lần này, Apple bổ sung một số tính năng mới đáng chú ý, trong đó có khả năng kích hoạt báo thức khi đến hạn Nhắc nhở, giúp người dùng không bỏ lỡ các công việc khẩn cấp. Đi kèm với đó là tùy chọn thay đổi độ trong suốt của đồng hồ trên màn hình khóa, cho phép điều chỉnh mức độ hiển thị của hiệu ứng Liquid Glass theo sở thích cá nhân. AirDrop cũng được cập nhật với cơ chế xác thực mới, trong khi ứng dụng Podcasts được bổ sung thêm nhiều tính năng hỗ trợ nghe nội dung thuận tiện hơn.

iOS 26.2 cũng mang tính năng Dịch trực tiếp cho AirPods đến thị trường Liên minh châu Âu, đồng thời bổ sung hỗ trợ cho các kho ứng dụng thay thế và các trợ lý giọng nói khác tại Nhật Bản, cho thấy Apple tiếp tục mở rộng linh hoạt hệ sinh thái của mình tại một số khu vực nhất định.

Trong lĩnh vực giải trí, Apple Music trên iOS 26.2 hiển thị danh sách Favorite Songs trong mục Top Picks của tab Trang chủ và cho phép xem lời bài hát ngoại tuyến đối với các ca khúc đã tải về. Ứng dụng Podcasts được bổ sung các chương được tạo tự động để dễ dàng điều hướng nội dung, đồng thời cho phép người dùng xem và theo dõi các podcast được nhắc đến trực tiếp từ trình phát và bản chép lời.

Ứng dụng Games cũng nhận được nhiều cải tiến, bao gồm bộ lọc trong thư viện trò chơi giúp tìm kiếm theo danh mục và dung lượng, thông báo điểm thử thách trong game theo thời gian thực, cùng khả năng hỗ trợ tốt hơn cho các tay cầm kết nối như Backbone và Razer.

Bên cạnh đó, Apple cho biết iOS 26.2 mang đến loạt cải tiến và sửa lỗi quan trọng khác. Nổi bật trong số này là các Cảnh báo An toàn nâng cao, có khả năng thông báo cho người dùng về các mối đe dọa sắp xảy ra như lũ lụt, thiên tai và tình trạng khẩn cấp khác, kèm theo bản đồ khu vực bị ảnh hưởng và liên kết hướng dẫn an toàn, hiện khả dụng tại Mỹ. Tính năng báo thức cho Nhắc nhở cũng hỗ trợ hoãn và Live Activity để theo dõi khi người dùng chưa thể hoàn thành công việc ngay.

Ngoài ra, AirDrop giờ đây yêu cầu mã xác thực khi chia sẻ với người lạ, Home app hỗ trợ ghép nối nhiều phụ kiện bằng một mã thiết lập duy nhất, còn các tùy chọn Trợ năng được mở rộng với khả năng làm màn hình nháy sáng khi có thông báo. Apple cũng bổ sung bảng biểu trong Freeform, khắc phục một số lỗi liên quan đến Apple Music và cài đặt Quyền riêng tư và Bảo mật.