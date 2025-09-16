iOS 26 đã có bản chính thức, cập nhật để trải nghiệm Liquid Glass ngay

Tại sự kiện ra mắt iPhone 17 và các thiết bị mới vào ngày 9/9, Apple đã công bố bản cập nhật phần mềm iOS 26. Phiên bản này chính thức phát hành từ ngày 15/9 (0 giờ 16/9 theo giờ Việt Nam), áp dụng cho iPhone, iPad và Apple Watch tương thích.

Điểm nhấn lớn nhất của iOS 26 là giao diện Liquid Glass với hiệu ứng trong suốt, giúp màn hình trở nên sống động và hiện đại hơn. Người dùng có thể tùy chỉnh icon trong suốt hoặc giữ nguyên, đồng thời thao tác điều khiển trong các ứng dụng như Apple Music cũng được thiết kế mượt mà hơn với cử chỉ vuốt.

Một trong những tính năng được quan tâm nhất là Live Translation. Nhờ trí tuệ nhân tạo, iOS 26 có thể dịch trực tiếp tin nhắn, cuộc gọi và cả FaceTime. Tính năng này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Nhật, Hàn… Không chỉ hoạt động trên iPhone và iPad, Live Translation còn tích hợp trên Apple Watch và tai nghe AirPods Pro 3. Với model mới này, người dùng có thể dịch hội thoại ngoài đời thực gần như theo thời gian thực.

Ngoài ra, iOS 26 còn mang đến Call Screening giúp lọc cuộc gọi từ số lạ, Hold Assist giữ chỗ trong hàng đợi khi gọi tổng đài, và bộ lọc tin nhắn mới trên Messages. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh nền tin nhắn hoặc tạo khảo sát trực tiếp trong ứng dụng.

Apple Maps được nâng cấp với khả năng học thói quen di chuyển, đưa ra cảnh báo tắc đường và gợi ý địa điểm từng ghé qua. Apple Wallet nay có thể lưu hộ chiếu điện tử, trong khi iPad được bổ sung hệ thống đa cửa sổ giống máy tính để bàn.

Danh sách thiết bị hỗ trợ iOS 26 rất rộng, từ iPhone SE (thế hệ 2) trở lên, các dòng iPad Air từ thế hệ 3, iPad Pro từ đời 2018 và Apple Watch từ Series 6. Các model mới nhất như iPhone 17, iPhone Air, iPad Pro M4 hay Apple Watch Series 11 đương nhiên được cài sẵn hệ điều hành này.