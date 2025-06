Chiếc iPhone màn hình gập từ lâu đã là “ẩn số” lớn trong giới công nghệ. Nhiều tin đồn cho rằng Apple dự kiến ra mắt sản phẩm này vào nửa cuối năm 2026, nhưng với số lượng hạn chế. Dù phần cứng có thể không phải thách thức lớn nhất, phần mềm chắc chắn là rào cản khiến Apple phải mất nhiều thời gian hơn để hoàn thiện sản phẩm. Và giờ đây, một phiên trình bày tại WWDC 2025 đã vô tình làm dấy lên thêm hy vọng.

Cụ thể, trong một phiên có tên “Make your UIKit app more flexible” (Tạm dịch: Giúp ứng dụng UIKit linh hoạt hơn), Apple cho biết bắt đầu từ iOS 26 SDK, các ứng dụng sẽ không còn bị hiển thị theo dạng “letterbox” (thêm viền đen) hoặc bị co giãn khi chạy trên các thiết bị có kích thước màn hình mới. Trước đây, khi Apple ra mắt iPhone hoặc iPad với tỉ lệ màn hình khác biệt, các ứng dụng cũ thường phải chịu hiển thị sai lệch cho đến khi được cập nhật lại theo SDK mới nhất.

Concept về một mẫu iPhone gập

Câu nói cụ thể của Apple trong buổi trình bày là:

"Từ nay, khi phần cứng mới có kích thước màn hình khác ra mắt, hệ thống sẽ không còn tự động co giãn hoặc thêm viền đen cho giao diện ứng dụng nữa - miễn là bạn xây dựng ứng dụng với SDK iOS 26. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo ứng dụng linh hoạt với mọi thiết bị mới."

Điểm đáng chú ý là việc Apple nhấn mạnh đến “màn hình mới” và sự thay đổi trong cách hệ thống tương thích với tỉ lệ hiển thị - điều vốn rất quan trọng nếu Apple chuẩn bị ra mắt một thiết bị có tỉ lệ 4:3 như iPhone gập. Theo các rò rỉ trước đó, mẫu iPhone gập của Apple sẽ có dạng gập kiểu “sổ sách” và tỉ lệ gần với iPad hơn là iPhone thông thường.

Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng đây chỉ là cải tiến phần mềm thuần túy để chuẩn bị cho iPad hoặc iPhone có tỉ lệ màn hình khác trong tương lai. Dẫu vậy, việc Apple thay đổi cách quản lý giao diện ứng dụng cho màn hình mới vẫn là một tín hiệu rất đáng chú ý - nhất là trong bối cảnh các đối thủ như Samsung, Huawei, Xiaomi đều đã bước vào giai đoạn ổn định với thiết bị màn hình gập.

Nếu mọi thứ đúng như suy đoán, chiếc iPhone gập đầu tiên sẽ ra mắt vào năm 2026 với thiết kế cao cấp, tỉ lệ hiển thị đặc biệt và hệ điều hành được tối ưu hóa. Và như thường lệ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi cho đến khi Apple chính thức công bố.