iOS 18 đang 'lấp ló', đã đến lúc để bàn về những mẫu iPhone 'xấu số'?

Một điểm đáng lưu ý rằng việc hỗ trợ nâng cấp giữa các phiên bản iOS 15, iOS 14 (2020), iOS 13 (2019) được cho là không thay đổi đáng kể.

Tuy nhiên so với iOS 12 (2018), Apple đã không cho phép iPhone 6 (2014) và iPhone 5s (2015) nâng cấp lên iOS 13 và lý do chủ yếu là do chúng chỉ có RAM 1GB.

Cần lưu ý thêm rằng bên cạnh chip A12 Bionic, iPhone XR chỉ có RAM 3G trong khi iPhone XS/XS Max có RAM 4G. iPhone SE Gen 2 cũng chỉ có RAM 3G.