Internet Day 2025 sắp diễn ra: Việt Nam đặt cược vào “Không gian số tin cậy” trong kỷ nguyên AI bùng nổ

Ngày 17/12 tới, Internet Day 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Sheraton Hanoi Hotel, mang theo một chủ đề được xem là “tâm điểm của kỷ nguyên AI”: “Kiến tạo không gian số tin cậy – Internet Must Be Safer” . Sau hơn một phần tư thế kỷ kể từ khi Việt Nam kết nối Internet toàn cầu, chưa bao giờ câu chuyện niềm tin số lại trở nên cấp thiết đến vậy.

Bùng nổ nền tảng số và AI đã mở ra nhiều cơ hội, nhưng kéo theo đó là sự gia tăng nhanh chóng của lừa đảo trực tuyến, thông tin sai lệch, tấn công mạng và nhiều hình thức gây tổn hại tinh vi khác đối với người dùng.

Internet Day 2025 không chỉ là một diễn đàn công nghệ thường niên, mà được xem như lần “tổng kiểm” quan trọng cho mức độ an toàn của môi trường số Việt Nam. Thông điệp của sự kiện—tập trung vào bốn trụ cột Trust in People, Trust in Platforms, Trust in Technology và Trust in Community—đánh dấu nỗ lực nghiêm túc trong việc xây dựng một không gian số tử tế, minh bạch, bền vững và đáng tin cậy cho hàng chục triệu người dùng Internet.

Sự hiện diện của nhiều tổ chức và doanh nghiệp công nghệ lớn cho thấy quy mô và ảnh hưởng của sự kiện năm nay. Google sẽ mang đến góc nhìn về các giải pháp an toàn dựa trên AI, bao gồm công nghệ phát hiện lừa đảo và nghiên cứu ứng dụng AI trong ngăn chặn rửa tiền. Meta giới thiệu nền tảng OctoAI phục vụ đào tạo AI cho giáo viên, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT hay CMC tập trung vào những vấn đề nóng như hạ tầng số đa tầng, bảo mật dữ liệu, điện toán đám mây và các biện pháp tăng cường niềm tin vào nền tảng nội địa. Ngoài ra, VNNIC sẽ chia sẻ định hướng phát triển hạ tầng Internet quốc gia theo hướng an toàn và bền vững hơn trong bối cảnh nhu cầu kết nối tăng mạnh.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là sự tham gia của Báo Nhân Dân với tham luận về vai trò của báo chí trong việc củng cố niềm tin công chúng. Trong thời đại mà tin giả có thể lan rộng nhanh hơn cả tốc độ truyền dữ liệu, việc báo chí chủ động tham gia vào cuộc chiến bảo vệ thông tin chính xác được xem là yếu tố sống còn để xây dựng lại niềm tin giữa con người với con người trên không gian mạng.

Phiên tọa đàm buổi sáng hứa hẹn trở thành tâm điểm khi quy tụ đại diện của nhiều cơ quan và doanh nghiệp lớn: từ VNNIC, Báo Nhân Dân, FPT, CMC, TikTok cho đến các tổ chức nội dung và doanh nhân nữ. Những câu hỏi quan trọng sẽ được đặt ra: Niềm tin số bắt đầu từ đâu? Liệu văn hóa số tử tế có thể được nuôi dưỡng như một chính sách? Người dùng có đang chịu thiệt trong sự thiếu minh bạch của các nền tảng? Và doanh nghiệp công nghệ cần làm gì để AI trở nên có đạo đức hơn, an toàn hơn? Đây là những vấn đề không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn đụng chạm đến thói quen, hành vi và kỳ vọng của toàn xã hội.

Hình ảnh tại sự kiện Internet Day các năm trước.

Buổi chiều của Internet Day 2025 được chia thành ba phiên chuyên sâu. Phiên đầu tiên tập trung vào kỹ năng tự vệ số và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, dự kiến livestream trực tiếp trên TikTok để tiếp cận rộng rãi hơn. Phiên thứ hai đi sâu vào khía cạnh kỹ thuật, bao gồm bảo mật dữ liệu, kiến trúc Cloud–Edge và các giải pháp an ninh mạng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phiên thứ ba mang đến góc nhìn quốc tế về hạ tầng Internet, với sự góp mặt của SpaceX/Starlink, BBIX và các chuyên gia kết nối đa tuyến, đa công nghệ—những yếu tố được dự báo sẽ định hình hạ tầng số của Việt Nam trong nhiều năm tới.

Đáng chú ý, sự kiện cũng là nơi ra mắt dự án Safe Gate Plus của MSD nhằm nâng cao bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên môi trường mạng, một trong những nhóm người dùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng lừa đảo và nội dung độc hại. Đây được xem là lời khẳng định rằng quá trình kiến tạo “không gian số tin cậy” không chỉ dừng lại ở công nghệ hay chính sách, mà còn gắn với trách nhiệm xã hội của các tổ chức và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh người dùng liên tục bị cuốn vào vòng xoáy rủi ro số, Internet Day 2025 có thể xem là sự kiện mà cộng đồng công nghệ, nhà quản lý và doanh nghiệp đều không thể bỏ lỡ. Tương lai của Internet Việt Nam—an toàn hay bất an, tin cậy hay hỗn loạn—phụ thuộc vào những cuộc đối thoại và cam kết bắt đầu từ đây.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự sự kiện tại đây.



