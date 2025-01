Các dòng vi xử lý mới được xây dựng dựa trên kiến trúc Intel Arrow Lake, tương tự như dòng Intel Core Ultra 200S dành cho máy tính để bàn (bao gồm Core Ultra 9 285K và Core Ultra 5 265K). Tuy nhiên, kiến trúc Arrow Lake dành cho máy để bàn đã không gây ấn tượng mạnh (ít nhất là với game thủ) khi ra mắt. Trong khi đó, dòng vi xử lý laptop Intel Lunar Lake hiện tại lại được đánh giá là một trong những vi xử lý tốt nhất từng được sản xuất. Do đó, việc kế thừa một kiến trúc bị chỉ trích trước đây là một thách thức lớn đối với Intel và nếu họ thay đổi được theo chiều hướng tốt hơn thì sẽ là một bước khởi đầu suôn sẻ trong năm mới.

Nói như thế nhưng thực tế Arrow Lake vẫn có nhiều điểm mạnh, đặc biệt khi không quá cần tập trung vào chơi game. Trong các tác vụ hàng ngày và công việc đòi hỏi xử lý nặng, dòng Core Ultra 200S dành cho máy bàn đạt hiệu suất tương đương với Intel Raptor Lake Refresh trước đó (Intel Core 14000 series), nhưng lại tiêu thụ ít năng lượng hơn. Cần nhớ rằng mục tiêu của Intel là mang đến dòng chip dành cho laptop mới có hiệu suất ít nhất ngang bằng hoặc tốt hơn so với thế hệ trước, đồng thời giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng – điều rất quan trọng đối với laptop.

Những dòng chip xử lý mới của Intel

Giống như các thế hệ chip Intel gần đây, các dòng sản phẩm mới này được phát triển từ các loại lõi khác nhau trong chip. Một số là "P-core" (lõi hiệu năng), tập trung vào hiệu suất, trong khi những lõi khác là "E-core" (lõi tiết kiệm năng lượng), được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất năng lượng.

Intel tuyên bố rằng thế hệ P-core mới nhất đã được tái thiết kế với công nghệ quản lý năng lượng dựa trên AI cùng các tối ưu hóa khác, trong khi E-core mới mang đến "hiệu quả năng lượng tốt nhất" từ trước đến nay. "Các lõi E-core thế hệ tiếp theo, được tối ưu hóa cho các tác vụ tiêu tốn ít năng lượng, kết hợp cùng các tính năng mới về quản lý năng lượng, nhiệt độ, giúp tạo nên những hệ thống mỏng nhẹ nhưng đầy sức mạnh, " công ty cho biết.

Có một số điểm đáng chú ý về các thông số kỹ thuật của những chip mới này. Đầu tiên, chỉ có dòng Core Ultra 200H mới tích hợp tích hợp đồ họa cao cấp nhất của Intel, trong khi các chip dòng HX và U đều có GPU Intel Graphics cơ bản, thấp hơn.

Điều này khá hợp lý, vì dòng 200HX hướng đến người dùng đòi hỏi hiệu suất cao nhất, thường sẽ có trong những laptop với GPU rời, vì vậy GPU tích hợp cơ bản sẽ đủ cho việc sử dụng Windows nhằm tiết kiệm năng lượng.

Bên trái là chip Arrow Lake dòng H, còn bên phải là Lunar Lake.

Chip cao cấp nhất trong dòng sản phẩm di động là Core Ultra 9 285HX, được trang bị 8 lõi P và 16 lõi E, tổng cộng là 24 lõi và 24 luồng, xung nhịp tối đa lên tới 5.5 GHz và chứa 36 MB bộ nhớ đệm. Core Ultra 9 275HX có cùng cấu hình nhưng tốc độ xung nhịp thấp hơn là 5.4 GHz. Core Ultra 7 265HX và Core Ultra 7 255HX có CPU 20 lõi, 30MB bộ nhớ đệm, xung nhịp tối đa 5.3/5.2 GHz. Cuối cùng là CPU 14 lõi, Core Ultra 5 245HX và Core Ultra 5 235HX, có bộ nhớ đệm 24MB và xung nhịp lên đến 5.1 GHz. Công suất cơ bản cho mỗi chip được đánh giá là 55W với MTP (Công suất Turbo tối đa) được đề xuất là 160W.

Core Ultra 200HX dành cho những ai cần một chiếc laptop mạnh mẽ để chơi game hoặc xử lý công việc nặng nề

Cấu hình chi tiết các phiên bản Core Ultra 200HX

Intel so sánh Core Ultra 9 285HX đè bẹp đối thủ HX 375 nhà AMD trong các bài benchmark. Tất nhiên, nhà Xanh cũng không quên "khịa" Qualcomm khi không chạy được nhiều ứng dụng AI và chơi game.

Trong khi đó, Ultra 200H được thiết kế cho các thiết bị mỏng nhẹ, có đồ họa Intel Arc với tối đa tám lõi Intel Xe có phần mở rộng Intel Xe Matrix (XMX) để tăng tốc AI, cung cấp hiệu suất chơi game tốt hơn tới 22% so với bộ xử lý dòng H thế hệ trước. Trang bị này giúp dòng 200H có thể xử lý game hoặc biên tập/xử lý video nhiều hơn dòng U, nhưng không đến mức cần đến GPU rời. TDP được nằm trong khoảng 28-45W ở mức công suất cơ bản và 60-115W ở MTP.

Dòng Core Ultra 200H hướng đến khách hàng cần sự cân bằng giữa thiết kế mỏng nhẹ và hiệu suất cao

Intel so sánh khả năng chơi game của chip chủ lực dòng Core Ultra 200H - 285H, với AMD Ryzen AI 9 365 và không quên "khịa" chip nhà Qualcomm vì không tương thích nhiều game

Dòng 200U, mặt khác, sẽ không có GPU rời, nhưng cũng không có khả năng cần xử lý đồ họa nặng như chơi game cấu hình cao, vì vậy Intel Graphics là đủ cho dòng U. Bốn bộ vi xử lý Intel Core Ultra 200U có cấu hình giống nhau trên tất cả các phiên bản, hướng đến những khách hàng không cần sức mạnh xử lý quá cao, ví dụ như công việc văn phòng. Các model này bao gồm Core Ultra 7 265U, 255U, và Core Ultra 5 235U và 225U. Chúng có 12 lõi (2+8+2), 14 luồng, bộ nhớ cache 12 MB, xung nhịp lên tới 5.3 GHz, 2. Cả bốn vi xử lý này đều có mức TDP cơ bản 15W và MTP 57W.

Trong khuôn khổ ra mắt, Intel cũng có một góc demo so sánh hiệu năng của vi xử lý laptop Core Ultra 9 285H so với Core Ultra 9 185H (thế hệ trước) trên cùng 1 game F1 2024. Đại diện Intel cho biết cả 2 máy đều để ở cấu hình đồ họa Cao và độ phân giải 1080P. Điểm khác biệt là 285H được "hưởng" công nghệ XeSS 2 so với 185H chỉ có XeSS, và khi phối hợp cùng sức mạnh của vi xử lý, khả năng chơi game của 285H đã cải thiện đáng kể với khung hình đạt mức hơn 90 FPS và có lúc lên hơn 110 FPS, trong khi đó thế hệ trước chỉ đạt tầm 60-70 FPS.

Đáng chú ý trong video này, khi laptop chạy Core Ultra 9 285H được chuyển sang chế độ Quiet Mode (hay có thể nói là chế độ tiết kiệm điện năng) thì mức điện năng tiêu thụ giảm từ 50W xuống còn dưới 15W, FPS có sự sụt giảm nhưng vẫn được đảm bảo ở mức khoảng 70 FPS, có nghĩa vẫn hơn nhẹ so với 185H đang chạy ở "Full Power":

Intel trình diễn công nghệ XeSS thế hệ 2 và cho thấy hiệu quả chơi game được cải tiến ra sao, bên cạnh đó là dù có giảm điện năng tiêu thụ (chuyển sang chế độ Quiet Mode) nhưng hiệu năng vẫn được đảm bảo ở mức rất tốt.

Bên cạnh đó, công ty cũng công bố Intel Core Ultra 200V series cho các tổ chức thương mại, doanh nghiệp, tích hợp Intel vPro. Hệ sinh thái này bao gồm công nghệ phát hiện mối đe dọa dựa trên phần cứng, các ứng dụng được tối ưu hóa cho chip, cùng các chương trình đảm bảo tính ổn định và xác thực. Đặc biệt, công nghệ vPro cho phép khách hàng khắc phục sự cố màn hình xanh chết chóc như từng xảy ra với CrowdStrike bằng các công cụ điều chỉnh từ xa.





Intel cho biết Core Ultra 200V có thể được các nhà sản xuất cấu hình để hỗ trợ Pluton, bộ đồng xử lý bảo mật phần cứng của Microsoft. Pluton hoạt động như một công cụ bảo mật ngay từ phần cứng (hardware root-of-trust) giúp bảo vệ phần cứng của thiết bị khỏi các hành vi truy cập trái phép.

Loạt laptop dùng chip Intel mới của các hãng OEM cũng được trưng bày tại đây, chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết ở các bài viết tiếp theo.

Intel Core Ultra 200H và Core Ultra 200U "Arrow Lake" sẽ có mặt trên thị trường từ tháng 2 năm 2025, trong khi Core Ultra 200HX sẽ có mặt trên thị trường vào nửa đầu năm 2025. Core Ultra 200V mở bán ngay từ ngày 6/1/2025.