Intel ra mắt chip xử lý desktop nhanh nhất thế giới, tốc độ xung nhịp 5.5Ghz

Intel vừa chính thức ra mắt chip xử lý Core i9-12900KS mới, phiên bản mở khóa của Core i9-12900K, giúp tăng tốc độ xung nhịp tối đa lên tới 5.5Ghz. Intel cũng mạnh mẽ tuyên bố đây là chip xử lý desktop nhanh nhất thế giới hiện nay và có thể đem đến trải nghiệm chơi game đỉnh cao.

Core i9-12900KS có các thông số giống với người tiền nhiệm Core i9-12900K, như 16 lõi (được chia thành 8 lõi hiệu năng cao và 8 lõi tiết kiệm điện năng), 24 luồng và 30MB bộ nhớ đệm L3. Nhưng Intel đã tăng công suất tiêu thụ điện từ 125W lên 150W và cho phép Core i9-12900KS mở khóa để đạt tốc độ xung nhịp tối đa 5.5Ghz (Core i9-12900K đạt tốc độ xung nhịp tối đa 5.2Ghz).

Ở phía bên kia chiến tuyến, AMD mới đây cũng công bố cái gọi là “CPU chơi game nhanh nhất thế giới”, khi ra mắt chip xử lý Ryzen 7 5800X3D mới. Giống như Intel, Ryzen 7 5800X3D cũng là phiên bản nâng cấp từ chip xử lý trước đó là Ryzen 7 5800. Tuy nhiên, AMD lại giới thiệu công nghệ mới là V-Cache 3D, để cung cấp tốc độ xử lý cao nhất khi chơi game.

Điều thú vị là Ryzen 7 5800X3D của AMD lại rẻ hơn rất nhiều so với Core i9-12900KS của Intel, với giá bán là 449 USD so với 739 USD. Nhưng bù lại, chip xử lý Ryzen 7 5800X3D của AMD chỉ có tốc độ xung nhịp là 4.5Ghz, thấp hơn nhiều so với 5.5Ghz của Core i9-12900KS.

Core i9-12900KS sẽ bắt đầu được bán ra vào ngày 5 tháng 4, với mức giá bán lẻ là 739 USD. Đây cũng là mức giá tăng đáng kể so với người tiền nhiệm Core i9-12900K, chỉ có giá là 589 USD. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ đều đề xuất mức giá của Core i9-12900K ở mức cao hơn 600 USD, điều đó đồng nghĩa với việc để sở hữu Core i9-12900KS thì bạn sẽ phải bỏ ra số tiền khá lớn.

Tham khảo: theverge

