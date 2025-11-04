"Instinct" đậm chất đường phố của NTK Nguyễn Trọng Dương

Cuối tuần qua, Nguyễn Trọng Dương - sinh viên năm 3 ngành Thiết kế Thời trang (Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) đã ra mắt bộ sưu tập đầu tay mang tên "Instinct" – dự án đánh dấu hành trình trưởng thành của một nhà thiết kế trẻ đầy bản lĩnh. Lấy cảm hứng từ bản năng nguyên thủy của loài mèo, Dương đưa khán giả bước vào thế giới của những đối cực: mềm mại nhưng mạnh mẽ, tự do nhưng đầy kiểm soát.

Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ bản năng nguyên thủy của loài mèo.

"Instinct" gồm 14 thiết kế streetwear phóng khoáng, được xây dựng trên tinh thần của người trẻ yêu văn hóa đường phố, sống tự do và không ngại thể hiện cá tính. Dương chia sẻ, hình ảnh loài mèo gợi cho anh cảm hứng về sự kiêu hãnh, tự tin và khả năng làm chủ không gian – điều anh muốn thể hiện qua từng phom dáng, chi tiết và chất liệu.

Các thiết kế trong "Instinct" gây ấn tượng bởi đường cắt xẻ táo bạo, phom dáng rộng rãi, kết hợp cùng bảng màu trung tính như đen, xám, nâu khói, be wash. Mỗi thiết kế đều mang lại cảm giác chuyển động và năng lượng – như nhịp thở của đô thị.

Các thiết kế nằm trong bộ sưu tập "Instinct".

Nhà thiết kế trẻ sử dụng chất liệu da, vải wash, bề mặt mài xước để tạo hiệu ứng thời gian và chiều sâu. Theo Dương, những chất liệu này tượng trưng cho sức mạnh, bản năng sinh tồn và nét hoang dã chân thực – điều khiến thời trang trở thành "thứ để cảm, không chỉ để mặc".

"Em muốn thể hiện tinh thần mạnh mẽ nhưng không cần gồng – giống như cách loài mèo quan sát và hành động chính xác. Với em, phong thái ngầu nhất đến từ bản năng thật nhất" – Dương chia sẻ sau show diễn.

Ba tháng thực hiện bộ sưu tập là quãng thời gian nhiều thử thách với chàng sinh viên trẻ. "Có lúc em căng thẳng, có lúc nghi ngờ bản thân, nhưng khi nhìn thấy các thiết kế của mình trên sàn diễn, mọi nỗ lực đều xứng đáng", Dương nói.

Từ cảm hứng về loài mèo, Nguyễn Trọng Dương đã tạo nên ngôn ngữ thời trang mang dấu ấn cá nhân: bản năng, tự do và bản lĩnh. "Instinct" không chỉ là bộ sưu tập đầu tay mà còn là lời khẳng định tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam – dám thử, dám sai và dám thể hiện chính mình bằng nghệ thuật.

NTK Nguyễn Trọng Dương xuất hiện cùng dàn mẫu cuối show.

Ở tuổi 20, Dương không đặt mục tiêu tạo ra điều gì quá lớn lao. Anh chọn bắt đầu từ những cảm xúc chân thật nhất, từ chính "bản năng" – điều khiến bộ sưu tập trở nên khác biệt. Trong tương lai, nhà thiết kế trẻ dự định tiếp tục theo đuổi phong cách streetwear kết hợp yếu tố nghệ thuật đương đại, hướng đến những thiết kế vừa mang tính ứng dụng, vừa có chiều sâu thẩm mỹ."Em tin thời trang không chỉ là cái đẹp để nhìn – mà là cách mỗi người thể hiện năng lượng sống của mình".