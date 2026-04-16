InnoEx chính thức khởi động Chương trình Tăng tốc Đổi mới xanh 2026 - Green Innovation Accelerator 2026

Liên minh Đổi mới sáng tạo Quốc tế InnoEx phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) và Công ty Cổ phần Xúc tiến đầu tư & Hỗ trợ doanh nghiệp (IBP) chính thức công bố khởi động Chương trình Tăng tốc Đổi mới xanh 2026 (Green Innovation Accelerator 2026).

Sự kiện phát động đã diễn ra Hội thảo với chủ đề “Đổi mới trong Nông nghiệp & Thực phẩm: Động lực nào cho Tăng trưởng bền vững” vào chiều ngày 16/04/2026 trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Foodex 2026 tại SECC.

Áp lực chuẩn hóa toàn cầu đối với doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh các quy định quốc tế ngày càng siết chặt như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR) và Chỉ thị về thẩm định độ bền vững doanh nghiệp (CSDDD), doanh nghiệp Việt Nam – từ các tập đoàn xuất khẩu đến khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) – đang bước vào một “cuộc đua tái cấu trúc” mang tính sống còn.

Các tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm chuỗi cung ứng không còn là lợi thế cạnh tranh, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để tham gia và duy trì vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Dự báo đến năm 2026, những yêu cầu này sẽ đóng vai trò như “giấy thông hành bắt buộc”, đặc biệt trong các ngành nông nghiệp và thực phẩm – nơi chịu tác động trực tiếp từ cả chính sách lẫn sự thay đổi hành vi tiêu dùng.

Đáng chú ý, sự trỗi dậy của thế hệ người tiêu dùng Net Zero đang tái định hình thị trường: ưu tiên các sản phẩm minh bạch, có trách nhiệm với môi trường và có khả năng truy xuất toàn bộ vòng đời. Điều này đặt ra áp lực nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội lớn cho các SME và startup sở hữu mô hình kinh doanh xanh, đổi mới và linh hoạt.

Trong bối cảnh đó, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở việc tuân thủ, mà ở năng lực thích ứng và khả năng kết nối thị trường. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là SME và startup, vẫn đang thiếu hụt các nguồn lực cần thiết để: Nâng cấp mô hình theo tiêu chuẩn quốc tế. Kiểm chứng và hoàn thiện giải pháp. Tiếp cận đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Kết nối với nhà đầu tư và thị trường đầu ra

Chính vì vậy, Green Innovation Accelerator 2026 được thiết kế không chỉ như một chương trình tăng tốc, mà là một nền tảng kết nối chiến lược, nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn và công nghệ khí hậu (Climate Tech).

Thông qua việc kết nối với mạng lưới chuyên gia, đối tác doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nền tảng thị trường, chương trình hướng tới việc rút ngắn khoảng cách từ đổi mới đến thương mại hóa, đồng thời hỗ trợ các giải pháp Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và cung ứng quốc tế.

Hội thảo phát động: Làm thế nào để SME Nông nghiệp & Thực phẩm có “cửa thắng” trên sân nhà và vươn ra thị trường toàn cầu?

Tại hội thảo phát động, các nội dung thảo luận tập trung vào bài toán thực tiễn mà nhiều doanh nghiệp đang đối mặt: làm thế nào để vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa từng bước tham gia vào các chuỗi cung ứng giá trị cao trong bối cảnh tiêu chuẩn ngày càng khắt khe.

Hội thảo quy tụ các diễn giả là những lãnh đạo doanh nghiệp đang trực tiếp dẫn dắt quá trình đổi mới và thích ứng trong ngành.

Ông Phan Thanh Lộc (Chủ tịch kiêm CEO Vietnam Food) chia sẻ cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh từ góc độ thị trường, với ví dụ cụ thể về việc chuyển hóa phụ phẩm ngành tôm thành các sản phẩm giá trị gia tăng, có khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩu ngay tại thị trường nội địa.

Ông Danny Tran (Chủ tịch DannyGreen Corporation) mang đến góc nhìn thực tiễn từ việc vận hành hệ thống nông nghiệp hữu cơ quy mô 1.500 ha đạt chuẩn quốc tế như JAS và USDA, qua đó chỉ ra các yêu cầu cụ thể về quy trình và tiêu chuẩn để tiếp cận những thị trường khó tính như Mỹ và Nhật Bản.

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Anh Tùng (Nhà sáng lập Foodmap Asia) nhấn mạnh vai trò của công nghệ số trong tối ưu hóa chuỗi sản xuất và nâng cao giá trị nông sản, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm gọi vốn thành công gần 5 triệu USD từ các quỹ đầu tư quốc tế cho mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Bà Didi Gan (Nhà sáng lập & Giám đốc điều hành N&E Innovations), Quán quân Green Innovation Accelerator 2025, chia sẻ hành trình đưa công nghệ xanh Vikang từ Singapore vào thị trường Việt Nam, cùng những thách thức và điều kiện then chốt để mở rộng quy mô trong bối cảnh thị trường đang chuyển dịch theo hướng bền vững.

Điểm cập nhật của Green Innovation Accelerator 2026 với cấu trúc 3 Track chuyên biệt:

Để giải quyết các thách thức đa dạng của thị trường, Green Innovation Accelerator 2026 được thiết kế với 3 Track riêng biệt, mỗi Track có đối tượng mục tiêu, tiêu chí đánh giá và giá trị đề xuất khác nhau. Lộ trình chương trình sẽ kéo dài 6 tháng từ tuyển chọn, ươm tạo đến tăng tốc.

Track 1: Nông nghiệp bền vững (Sustainable Agriculture)

Đây là lộ trình đổi mới sáng tạo nông nghiệp đầu tiên trong khuôn khổ Green Innovation Accelerator 2026. Đối tượng trọng tâm của Track 1 là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), công ty công nghệ nông nghiệp (Agritech) và các Hợp tác xã sở hữu mô hình kinh doanh đột phá có quy mô doanh thu từ 1 triệu USD trở lên, giúp cải thiện sinh kế trực tiếp cho hộ nông dân nhỏ lẻ. Thông qua 6 hợp phần đào tạo chuyên sâu về quản trị tài chính, chuỗi giá trị, mở rộng thị trường và tính tuân thủ, chương trình sẽ giúp nâng cao năng lực vận hành cho ít nhất 30 doanh nghiệp tiềm năng, đồng thời tạo điều kiện để họ tương tác trực tiếp với mạng lưới chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.

Track 2: Kinh tế tuần hoàn và Hiệu quả tài nguyên (Circular Economy & Resource Efficiency)

Track này tập trung vào việc giải quyết bài toán rác thải và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên. Với mục tiêu đạt 100% bao bì có khả năng thu hồi hoặc làm từ vật liệu tái chế vào năm 2026, đây là cơ hội thực tế cho các doanh nghiệp phát triển vật liệu mới và giải pháp tái chế có tính ứng dụng cao. Giá trị cốt lõi của Track 2 nằm ở việc thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, giúp giảm thiểu rác thải nhựa và sự phụ thuộc vào nguyên liệu nguyên sinh. Điểm đặc biệt dành cho các đơn vị tham gia là cơ hội tìm hiểu mô hình sản xuất bền vững và lắng nghe những thách thức về mặt giải pháp tại Nhà máy hàng đầu khu vực của AB InBev, đồng thời có lộ trình tiếp cận chương trình tăng tốc toàn cầu. Chương trình tìm kiếm các doanh nghiệp đã hoạt động tối thiểu một năm, sở hữu sản phẩm ở mức MVP trở lên và chứng minh được khả năng vận hành thông qua các tín hiệu thị trường ban đầu.

Track 3: Đổi mới khí hậu và Công nghệ xanh (Climate Innovation & Green Tech)

Đây là bảng giải pháp dành cho các giải pháp tích hợp cao về công nghệ nhằm xử lý những thách thức về biến đổi khí hậu nói chung. Track 3 tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như năng lượng tái tạo, giải pháp khử carbon, quản trị ESG, … – những lĩnh vực đang thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ trong năm 2026. Mục tiêu chính của lộ trình này là hỗ trợ các công nghệ có khả năng mở rộng mô hình kinh doanh, đóng góp trực tiếp vào lộ trình giảm phát thải carbon của quốc gia.

Các đơn vị tham gia của Track 2 và 3 sẽ có đặc quyền trình bày (pitching) trước Hội đồng chuyên gia gồm Lãnh đạo doanh nghiệp, Quỹ đầu tư, Chuyên gia, Tổ chức phát triển với việc trình diễn giải pháp tại khu vực Green Innovation Zone tiếp cận hơn 30.000 lượt khách tham dự, 80 quỹ đầu tư, 4.000 doanh nghiệp và trưởng các bộ phận PTBV.

Quyền lợi giải thưởng khi được chọn vào Top các giải pháp với tổng giá trị quy đổi lên đến gần 20.000 USD gồm tiền mặt và gói hỗ trợ. Bên cạnh việc được đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu và bảo trợ truyền thông trên các nền tảng uy tín, các đơn vị lọt vào Top 10 sẽ được tài trợ gian hàng showcase tại khu vực Green Innovation Zone của InnoEx – cơ hội trực tiếp tiếp cận mạng lưới CEO và đối tác B2B trong nước và quốc tế. Riêng đối với các quán quân (Track Winner), họ sẽ được tài trợ 100% tham gia trưng bày tại Triển lãm Greco 2026.

Đây là bệ phóng thực tiễn nhất để doanh nghiệp không chỉ khẳng định năng lực mà còn trực tiếp thâm nhập vào mạng lưới đối tác chất lượng cao của InnoEx.

Hồ sơ đăng ký nộp tại https://greeninnovation.com.vn/registration/ trước ngày 22/05/2026.