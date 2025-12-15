HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Infographic: Ô nhiễm không khí - những ai dễ bị tổn thương nhất?

Nguyễn Tuấn |

Trong môi trường ô nhiễm không khí gia tăng, không phải ai cũng chịu tác động như nhau, một số nhóm dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề hơn khi tiếp xúc với bụi mịn.

Infographic: Ô nhiễm không khí - những ai dễ bị tổn thương nhất? - Ảnh 1.

Hình minh họa: Vinzence Studio

Bụi mịn với kích thước siêu nhỏ có khả năng xâm nhập sâu vào cơ thể, nhưng mức độ tổn thương phụ thuộc lớn vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và đặc thù sinh hoạt của mỗi người. Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai hay những người có bệnh nền thường ít khả năng chống chịu trước các tác nhân ô nhiễm. Bên cạnh đó, những người phải làm việc ngoài trời trong thời gian dài cũng đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm cao hơn. Việc nhận diện rõ các nhóm dễ bị tổn thương là cơ sở quan trọng để ưu tiên bảo vệ sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp trong giai đoạn chất lượng không khí suy giảm.

Infographic: Ô nhiễm không khí - những ai dễ bị tổn thương nhất?- Ảnh 1.

