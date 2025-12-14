Infographic: Dấu hiệu sức khỏe nguy hiểm khi môi trường ô nhiễm

Ảnh minh họa: Canva

Ô nhiễm không khí, nhất là nồng độ bụi mịn tăng cao, không chỉ gây khó chịu thoáng qua mà còn có thể kích hoạt các biểu hiện nguy hiểm liên quan đến hô hấp. Tình trạng khó thở tăng dần, thở khò khè hay tức ngực rõ rệt là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang chịu áp lực lớn từ môi trường ô nhiễm. Với trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền, các triệu chứng này có xu hướng xuất hiện sớm hơn và diễn tiến nhanh hơn nếu không được chú ý kịp thời. Nhận diện đúng nhóm triệu chứng nguy hiểm giúp người dân chủ động theo dõi sức khỏe và có biện pháp bảo vệ phù hợp trong những ngày không khí xấu.