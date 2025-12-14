HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Infographic: Dấu hiệu sức khỏe nguy hiểm khi môi trường ô nhiễm

Tuấn Nguyễn |

Khi chất lượng không khí suy giảm, những triệu chứng hô hấp nguy hiểm có thể xuất hiện sớm và tiến triển nhanh, đặc biệt ở các nhóm dễ bị tổn thương.

Infographic: Dấu hiệu sức khỏe nguy hiểm khi môi trường ô nhiễm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Canva

Ô nhiễm không khí, nhất là nồng độ bụi mịn tăng cao, không chỉ gây khó chịu thoáng qua mà còn có thể kích hoạt các biểu hiện nguy hiểm liên quan đến hô hấp. Tình trạng khó thở tăng dần, thở khò khè hay tức ngực rõ rệt là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang chịu áp lực lớn từ môi trường ô nhiễm. Với trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền, các triệu chứng này có xu hướng xuất hiện sớm hơn và diễn tiến nhanh hơn nếu không được chú ý kịp thời. Nhận diện đúng nhóm triệu chứng nguy hiểm giúp người dân chủ động theo dõi sức khỏe và có biện pháp bảo vệ phù hợp trong những ngày không khí xấu.

Infographic: Dấu hiệu sức khỏe nguy hiểm khi môi trường ô nhiễm- Ảnh 1.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại