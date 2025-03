Bộ Công an ban hành Quyết định số 1211/QĐ-BCA ngày 28-2-2025 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2025.

Quyết định này công bố kèm theo 13 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không, cụ thể: