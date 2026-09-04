Indonesia tung đội hình mạnh nhất dự FIFA ASEAN Cup 2026, mối lo lớn cho tuyển Việt Nam

Indonesia triệu tập lực lượng gồm nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu, Australia và Mỹ, hướng tới mục tiêu cạnh tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, với sự góp mặt của gần như toàn bộ những nhân tố quan trọng nhất đang thi đấu ở nước ngoài. Đây được xem là lực lượng mạnh hơn đáng kể so với đội hình từng tham dự ASEAN Cup 2026.

Giải FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 23/9 đến 5/10 tại Indonesia. Việc giải đấu nằm trong lịch FIFA Matchday giúp HLV John Herdman có điều kiện triệu tập những cầu thủ đang thi đấu tại các giải nước ngoài, qua đó tạo nên một đội hình có chất lượng cao hơn.

Ở hàng phòng ngự, Jay Idzes tiếp tục là thủ lĩnh của Indonesia. Trung vệ đang khoác áo Sassuolo tại Serie A được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống của HLV Herdman.

Bên cạnh Idzes, Indonesia còn sở hữu nhiều cầu thủ đáng chú ý như Kevin Diks, Calvin Verdonk, Elkan Baggott, Justin Hubner, Emil Audero và Ole Romeny. Phần lớn những cái tên này đang thi đấu tại châu Âu, nơi có môi trường bóng đá đòi hỏi cao về chuyên môn và thể lực.

Ở vòng bảng AFF Cup 2026, dù cũng được thi đấu trên sân nhà nhưng Indonesia đã thua tuyển Việt Nam 0-3 rồi bị loại sớm.

Sự trở lại của nhóm cầu thủ này giúp Indonesia có diện mạo hoàn toàn khác so với tại ASEAN Cup 2026. Trước đó, "Tim Garuda" không thể triệu tập 14 cầu thủ do giải đấu không nằm trong lịch FIFA, qua đó gặp nhiều khó khăn về lực lượng và sớm bị loại.

FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế được xem là cơ hội để HLV Herdman kiểm chứng sức mạnh thực sự của Indonesia. Sau cú sốc tại ASEAN Cup, đội bóng xứ Vạn đảo đang hướng tới một màn trình diễn thuyết phục hơn khi có trong tay những quân bài tốt nhất.

Indonesia nằm ở bảng A cùng Malaysia, Singapore và Bangladesh. Với lợi thế sân nhà cùng đội hình giàu sức cạnh tranh, Indonesia được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại giải đấu.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Việc hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều có lực lượng mạnh hứa hẹn tạo thêm sức nóng cho cuộc cạnh tranh tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Với Indonesia, giải đấu không chỉ là sân chơi để cạnh tranh danh hiệu mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng lại đội tuyển. HLV Herdman sẽ có cơ hội đánh giá những điều chỉnh chiến thuật sau thất bại tại ASEAN Cup 2026, đồng thời tìm ra bộ khung tốt nhất cho các mục tiêu tiếp theo.