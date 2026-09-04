Thắng nghẹt thở trên SVĐ Việt Trì, HLV Palestine khen ngợi đối thủ Việt Nam

U20 Palestine đã giành chiến thắng 2-1 trên SVĐ Việt Trì trước U20 Việt Nam vào tối qua ở vòng loại U20 châu Á 2027.

U20 Palestine có được chiến thắng quan trọng trước U20 Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Dù phải chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà, thầy trò HLV Sajed Karakra vẫn giữ được sự tập trung và tận dụng tốt những cơ hội quyết định để giành trọn 3 điểm.

Sau trận đấu, HLV Sajed Karakra dành nhiều lời khen cho U20 Việt Nam, đồng thời thừa nhận đây là một trận đấu không hề dễ dàng đối với đội bóng Tây Á.

“Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, tôi đã biết đây sẽ là màn so tài khó khăn. U20 Việt Nam là đội bóng mạnh, có chất lượng đồng đều và được thi đấu trên sân nhà. Cả hai đội đều thua trận ra quân nên nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất”, HLV Sajed Karakra chia sẻ.

U20 Việt Nam và U20 Palestine đã có một trận đấu kịch tính (Ảnh: VFF).

HLV Palestine đánh giá cao U20 Việt Nam

Theo HLV Sajed Karakra, yếu tố giúp U20 Palestine vượt qua sức ép tại Việt Trì nằm ở khả năng duy trì sự tập trung và tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Đội khách vươn lên dẫn trước nhưng U20 Việt Nam không bỏ cuộc. Nguyễn Quốc Khánh đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 67, khiến cục diện trở nên căng thẳng trong những phút còn lại.

Tuy nhiên, U20 Palestine vẫn giữ được sự bình tĩnh để chờ đợi cơ hội. “Các cầu thủ của tôi đã thi đấu cực kỳ tập trung và thể hiện quyết tâm trong từng khoảnh khắc. Kể cả khi bị gỡ hòa, toàn đội vẫn không mất bình tĩnh. Thành quả cho sự kiên trì ấy là bàn thắng quyết định và chiến thắng chung cuộc”, HLV Karakra nói.

Nhà cầm quân người Palestine cũng đặc biệt ấn tượng với lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam. Ông đánh giá U20 Việt Nam sở hữu nhiều phẩm chất đáng chú ý và đã gây ra không ít khó khăn cho đội khách.

“Họ đều còn rất trẻ, sở hữu tốc độ, kỹ thuật và không bộc lộ nhiều điểm yếu. Mặc dù bị dẫn trước, U20 Việt Nam vẫn kiên trì tấn công, quyết tâm tìm bàn gỡ và cuối cùng đã làm được”, HLV Karakra nhận xét.

U20 Việt Nam gỡ hòa 1-1 và có những lúc dồn dập tạo ra cơ hội trước khung thành U20 Palestine nhưng rồi lại để thua 1-2 (Ảnh: VFF).

Palestine tận dụng cơ hội tốt hơn

Thực tế trên sân Việt Trì cho thấy U20 Việt Nam đã tạo ra sức ép đáng kể sau khi có bàn gỡ hòa. Đội chủ nhà thậm chí đưa bóng trúng xà ngang ở phút 74, nhưng không thể tận dụng thời cơ để vượt lên.

Chỉ ít phút sau, U20 Palestine tung ra đòn quyết định. Phút 83, Zaki Hamade thoát xuống đón đường chọc khe trước khi thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật, đánh bại thủ môn Phan Đình Bách và ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

HLV Sajed Karakra cho rằng khả năng tận dụng từng cơ hội nhỏ đã tạo nên sự khác biệt giữa hai đội.

“U20 Palestine đã chơi bằng tất cả những gì tốt nhất. Chúng tôi trân trọng từng pha bóng, cố gắng tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để có được chiến thắng hôm nay”, ông Karakra kết luận.

Cũng xuất hiện trong phòng họp báo sau trận, người hùng Zaki Hamade của U20 Palestine chia sẻ: "Như HLV đã chia sẻ, chúng tôi không còn gì để mất nên đã chơi hết sức trong trận đấu hôm nay. Toàn đội quyết tâm chiến đấu để giành chiến thắng và cuối cùng đã làm được.

Kể cả khi đang dẫn bàn, tâm thế của U20 Palestine khi bước vào hiệp hai vẫn là cố gắng ghi thêm bàn thắng. Chúng tôi hiểu U20 Việt Nam sẽ gây sức ép rất lớn nên toàn đội phải duy trì sự tập trung và không được phép thi đấu thụ động.

Mặc dù bị gỡ hòa, chúng tôi vẫn giữ vững niềm tin và tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, U20 Palestine đã có được bàn thắng quyết định cùng chiến thắng chung cuộc".

Chiến thắng tại Việt Trì giúp U20 Palestine có 3 điểm sau hai lượt trận, qua đó tiếp tục duy trì hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng C.

Trong khi đó, U20 Việt Nam chưa có điểm nào sau hai trận đấu. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp U20 Iran vào ngày 6/9, trong hoàn cảnh cơ hội giành vé dự VCK U20 châu Á 2027 đã trở nên rất mong manh.