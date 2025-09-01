Indonesia triển khai xe bọc thép tới tòa Quốc hội, Tổng thống đưa biện pháp "quay đầu"

Chính quyền Indonesia đã tăng cường an ninh sau khi 6 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối khó khăn kinh tế leo thang.

Tổng thống Prabowo Subianto đã phải có động thái "quay đầu", thay đổi quyết định. Cụ thể, hôm Chủ nhật, Tổng thống Prabowo Subianto đã nhượng bộ, cho biết các đảng chính trị tại Indonesia đã đồng thuận cắt giảm phúc lợi dành cho các nghị sĩ, nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình được xem là đợt bạo lực nghiêm trọng nhất tại quốc gia này trong nhiều thập kỷ, CNN đưa tin.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: Reuters

Cảnh sát đã thiết lập các trạm kiểm soát trên khắp thủ đô Jakarta vào thứ Hai, và một phát ngôn viên cảnh sát nói với đài truyền hình Kompas TV rằng các sĩ quan cũng đang tuần tra thành phố để bảo vệ người dân và đảm bảo an ninh.

Cảnh sát đã triển khai một đoàn xe bọc thép và xe máy đến tòa nhà quốc hội vào cuối ngày Chủ nhật.

Cuộc khủng hoảng đã buộc Prabowo phải hủy chuyến đi dự kiến đến Trung Quốc trong tuần này để tham dự lễ diễu binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II.

Bộ trưởng Quốc phòng Sjafrie Sjamsoeddin, đã cảnh báo vào Chủ nhật rằng quân đội và cảnh sát sẽ có "hành động kiên quyết" chống lại "những kẻ bạo loạn và cướp bóc", sau khi nhà của Bộ trưởng Tài chính bị tấn công.

Các cuộc biểu tình ban đầu diễn ôn hòa, nhưng đã leo thang sau đoạn phim ghi lại cảnh người tài xế giao hàng 21 tuổi Affan Kurniawan bị xe của lực lượng cảnh sát cán qua vào tuần trước.

Các cuộc biểu tình kể từ đó đã lan rộng từ thủ đô Jakarta đến các thành phố lớn khác, bao gồm Yogyakarta, Bandung, Semarang và Surabaya ở Java, và Medan, trong tình trạng bất ổn tồi tệ nhất kể từ khi Tổng thống Prabowo lên nắm quyền.

Dự đoán tình hình bất ổn sẽ tiếp tục diễn ra, TikTok hôm thứ Bảy đã tạm dừng tính năng phát trực tiếp trong "vài ngày" tại Indonesia, nơi có hơn 100 triệu người dùng.

Nhiều nhà riêng của thành viên các đảng chính trị và trụ sở cơ quan nhà nước bị đập phá hoặc phóng hỏa, làm lung lay niềm tin của giới đầu tư vào nền kinh tế Đông Nam Á và dẫn đến đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán và tiền tệ vào thứ Sáu.

Theo hãng thông tấn nhà nước Antara, một căn nhà thuộc sở hữu của Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati ở ngoại ô Jakarta đã bị đột nhập vào đêm thứ Bảy. Bà không có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc và chưa rõ liệu bà có thường xuyên sử dụng căn nhà này hay không.

Các cuộc biểu tình tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Hai, và các nhóm sinh viên vẫn chưa tuyên bố hủy bỏ sau thông báo của ông Prabowo.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Phủ Tổng thống, với sự tham dự của lãnh đạo các đảng chính trị, ông Prabowo cho biết đã chỉ đạo quân đội và cảnh sát thực hiện các biện pháp mạnh đối với những hành vi bạo loạn và hôi của. Ông cho rằng một số hành vi bất ổn mang dấu hiệu của khủng bố và phản quốc.