Indonesia triển khai chiến dịch trấn áp chưa từng có tiền lệ

Reuters thông tin ngày 19/1, Chính phủ Indonesia có thể sẽ tịch thu các hoạt động khai thác mỏ trên diện tích 190.000 ha rừng bị chiếm dụng trái phép, Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp Rohmat Marzuki cho biết trong phiên điều trần trước Quốc hội nước này hôm 19/1, khi chính quyền đang giải quyết vấn đề mà họ cho là khai thác bất hợp pháp tại quốc gia quần đảo giàu tài nguyên này.

Viện Kiểm sát Indonesia đã đánh giá mức phạt tiềm năng lên tới 109,6 nghìn tỷ rupiah (6,47 tỷ USD) đối với các công ty dầu cọ và 32,63 nghìn tỷ rupiah đối với các công ty khai thác mỏ, vì các hoạt động khai thác trong khu vực rừng.

Hình ảnh những cây bị cháy rụi do cháy rừng tại khu vực khai thác mỏ ở huyện Kapuas gần Palangka Raya, tỉnh Kalimantan Trung Bộ, Indonesia, ngày 30/9/ 2019. Nguồn: REUTERS/Willy Kurniawan/Ảnh tư liệu.

Chiến dịch trấn áp chưa từng có tiền lệ của Indonesia, trong đó các lực lượng do quân đội dẫn đầu đã tiếp quản các đồn điền trồng cọ và khu mỏ trái phép, đã đẩy giá dầu cọ toàn cầu tăng cao bởi lo ngại về sản lượng, và gần đây hơn là thúc đẩy giá các kim loại như thiếc tăng mạnh.

Thứ trưởng Marzuki cho biết: "Có 191.790 hecta (mỏ) không có giấy phép sử dụng lâm nghiệp, có thể coi là bất hợp pháp. Lực lượng đặc nhiệm lâm nghiệp đã thu hồi được 8.769 ha và vẫn đang tiếp tục nỗ lực để đạt mục tiêu 191.790 ha".

"Cùng với lực lượng đặc nhiệm lâm nghiệp, Bộ Lâm nghiệp vẫn cam kết thu hồi các khu rừng bị phá hủy do trồng cọ và khai thác mỏ trái phép," ông nói.

Chiến dịch này đang gây xáo trộn đáng kể cho ngành khai khoáng và trồng trọt, đặc biệt khi Indonesia là quốc gia giàu tài nguyên tự nhiên. Tuy nhiên, nhà chức trách nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ rừng trước tình trạng khai thác trái phép.