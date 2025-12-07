Indonesia thắng ngược kịch tính, dễ gặp tuyển Việt Nam ở bán kết SEA Games

Sau trận đại bại 0-8 trước chủ nhà Thái Lan, tuyển nữ Indonesia buộc phải hướng tới một chiến thắng trước Singapore để nuôi hy vọng lọt vào bán kết SEA Games 33.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ Indonesia đã đẩy cao đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng.

Dù áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng tuyển nữ Indonesia lại gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành của Singapore. Trong khi hàng công còn đang loay hoay, đội bóng xứ Vạn đảo bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 21. Ở tình huống này, các cô gái Singapore đã thực hiện đường phản công khá hay, và Zuhaizat là người đã sút tung lưới Indonesia để mở tỷ số trận đấu.

Việc bị dẫn bàn càng đẩy tuyển nữ Indonesia vào thế “không còn gì để mất”. Họ tiếp tục dâng cao đội hình trong khi hàng phòng ngự Singapore chơi lùi sâu với ý đồ bảo toàn cách biệt mong manh.

Nỗ lực tấn công của Indonesia được đền đáp bằng bàn thắng san bằng cách biệt ở phút 30. Từ đường chuyền của đồng đội, Isa Guusje thoát xuống rất nhanh trước khi dứt điểm tung lưới cầu môn Singapore.

Bàn gỡ giúp tuyển nữ Indonesia chơi tự tin hơn. Họ tiếp tục áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng, tạo ra khá nhiều cơ hội. Đặc biệt là trong hiệp hai, các cô gái áo trắng liên tục dứt điểm về phía cầu môn của đối phương.

Hệ quả là đến phút 61, tuyển nữ Indonesia đã có được bàn thắng vượt lên sau một pha phối hợp khá bài bản. Từ đường chuyền vào của đồng đội, số 9 Alexandra Claudia có cú móc bóng găm thẳng vào khung thành.

Chiến thắng giúp tuyển nữ Indonesia mở toang cơ hội vào bán kết.

Trong phần còn lại của trận đấu, tuyển nữ Indonesia vẫn là đội chơi lấn lướt. Đến thời điểm bù giờ, Indonesia còn có thêm bàn thắng thứ 3 để ấn định kết quả trận đấu.

Tỷ số chung cuộc 3-1 giúp Indonesia leo lên đứng nhì bảng A (xếp dưới Thái Lan). Ở lượt trận tiếp theo, nếu Thái Lan thắng Singapore (kịch bản gần như chắc chắn xảy ra), Indonesia sẽ đứng nhì bảng, giành vé vào bán kết.

Tại bảng B, tuyển nữ Việt Nam vẫn đang dẫn đầu sau loạt trận đầu tiên. Nếu bảo toàn được ngôi đầu ở những lượt trận tiếp theo, khả năng thầy trò HLV Mai Đức Chung chạm trán Indonesia ở bán kết là rất dễ xảy ra.