SEA Games: Cao thủ Việt Nam hạ đối thủ Malaysia theo kịch bản “siêu nghẹt thở”

Sáng ngày 7/12, đội tuyển cầu lông Việt Nam bước vào thi đấu nội dung đồng đội nữ tại SEA Games 33, gặp đội tuyển Malaysia.

Nội dung đồng đội môn cầu lông thi đấu tối đa 5 trận (3 trận đơn và 2 trận đôi), đội nào giành được 3 trận thắng trước sẽ giành thắng lợi chung cuộc.

Ở trận đánh đơn đầu tiên, Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) chạm trán đối thủ Letshanaa Karupathevan (hạng 42 thế giới).

Dưới trọng trách lĩnh xướng tuyển Cầu lông Việt Nam, Thuỳ Linh phần nào gặp tâm lý ở set đầu tiên. Đây là lý do khiến tay vợt số 1 Việt Nam để thua Letshanaa Karupathevan ở set đầu với tỷ số 15-21.

Tuy nhiên, bản lĩnh của Thuỳ Linh cũng đã lên tiếng đúng lúc. Sang hiệp 1, Thuỳ Linh dần lấy lại thế trận bằng phong độ rất cao, thắng áp đảo set 2 với tỷ số 21-10. Hai tay vợt phải bước vào set 3 mang tính quyết định.

Thuỳ Linh có chiến thắng đầy kịch tính trước đối thủ người Malaysia.

Đây mới là thời điểm mà 2 tay vợt cống hiến cho người hâm mộ một kịch bản rượt đuổi đầy nghẹt thở. Có thời điểm, Thuỳ Linh đứng trước áp lực khi bị đối thủ dẫn 13-16.

Tuy nhiên, Thuỳ Linh đã cho thấy kinh nghiệm và liên tục bám đuổi đối thủ, sau đó đưa tỷ số set 3 về điểm số 21-21.

Đến thời điểm mang tính quyết định, Thuỳ Linh đã toả sáng nhờ kỹ thuật và kinh nghiệm của mình, qua đó ghi 2 điểm quyết định, giành chiến thắng set 3 với tỷ số 23-21.

Như vậy, Thuỳ Linh đã có trận mở màn ấn tượng ở SEA Games năm nay. Ngay sau trận đấu của Nguyễn Thùy Linh, tay vợt Vũ Thị Trang của Việt Nam bước vào trận đấu gặp Wong Ling Ching của Malaysia.