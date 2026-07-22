Indonesia thắng đậm 3-0, gây quan ngại cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup

Tuyển Indonesia đã giành chiến thắng áp đảo trước khi chạm trán tuyển Việt Nam ở AFF Cup.

Tuyển Indonesia vừa giành chiến thắng ấn tượng trong một trận giao hữu tại Bali để chuẩn bị cho AFF Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán tuyển Việt Nam ngay từ vòng bảng.

Trong một trận đấu thử nghiệm, đội bóng có biệt danh là Garuda Squad đã đánh bại Bali United với tỷ số 3-0 tại Trung tâm huấn luyện Bali United, Gianyar, hôm thứ Ba (21/7). Chiến thắng này có dấu ấn lớn từ các ngôi sao nhập tịch. Có 2 trong số 3 bàn được ghi bởi những ngôi sao nhập tịch gồm Marc Klok, và Mitchell Baker trong khi bàn còn lại được ghi bởi Dony Tri Pamungkas.

Ở trận này, tuyển Indonesia thi đấu hoàn toàn áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội. Nếu dứt điểm tốt hơn, tuyển Indonesia có thể đã ghi thêm những bàn thắng. Theo Bola, trận đấu hôm qua cũng là trận thử nghiệm cuối cùng của tuyển Indonesia trước khi bước vào AFF Cup.

Việc Indonesia giành chiến thắng dễ dàng với phong độ ấn tượng trên hàng công, cũng có thể mang tới sự quan ngại cho tuyển Việt Nam.

Indonesia thắng 3-0 trước ngày gặp tuyển Việt Nam.

Theo Bola, tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên John Herdman, đã tổ chức trại huấn luyện tại Bali từ đầu tháng 7 năm 2026. Đội tuyển Garuda đã triệu tập 50 cầu thủ vào danh sách sơ bộ.

Danh sách tuyển Indonesia bao gồm một số cựu cầu thủ gốc Indonesia từng thi đấu ở nước ngoài, chẳng hạn như Ragnar Oratmangoen, Thom Haye và Shayne Pattynama.

Ngoài ra, Mitchell Baker, người vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch, cũng đã gia nhập đội tuyển quốc gia Indonesia.

Trước mắt, HLV Herdman sẽ thu hẹp danh sách xuống còn một nửa đội hình cuối cùng trước khi bước vào thi đấu ở bảng A của AFF Cup 2026, nơi họ cạnh tranh với tuyển Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Tuyển Indonesia sẽ bắt đầu hành trình tại AFF Cup 2026 bằng trận đấu trên sân nhà gặp Campuchia ngày 27/7.