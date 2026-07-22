Campuchia triệu tập tiền đạo nhập tịch gốc Brazil đấu tuyển Việt Nam ở AFF Cup

Cầu thủ gốc Brazil này dự kiến sẽ khoác áo tuyển Campuchia chạm trán tuyển Việt Nam trong ít ngày tới.

Theo tin từ Khmer Times, tiền đạo Iago Bento Fernandes của Boeung Ket đã nhận được lần triệu tập đầu tiên vào đội tuyển Campuchia sau 5 mùa giải thi đấu tại Giải Ngoại hạng Campuchia, trở thành cầu thủ quốc tế người Brazil đầu tiên của nước này.

Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) đã xác nhận việc Bento được triệu tập vào ĐTQG, chấm dứt nhiều tuần đồn đoán về việc liệu tiền đạo xuất sắc này có nhận được lần triệu tập quốc tế đầu tiên hay không.

Bento đến Campuchia năm 2021 với câu lạc bộ Angkor Tiger trước khi thi đấu cho Preah Khan Reach Svay Rieng và Boeung Ket, nơi anh hiện đang chơi. Sau 5 mùa giải liên tiếp thi đấu tại Campuchia, anh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia sau khi có quốc tịch Campuchia.

Iago Bento Fernandes sinh năm 1999, có thể hình khiêm tốn (chỉ cao 1m70) nhưng được đánh giá có kỹ năng khá tốt, đặc biệt là nền tảng kỹ thuật và dứt điểm. Kể từ khi khoác áo CLB Boeung Ket, anh trải qua 53 trận, ghi 9 bàn.

Iago Bento Fernandes sẽ khoác áo tuyển Campuchia thi đấu tại AFF Cup 2026.

Sau khi chính thức được triệu tập lên danh sách tuyển Campuchia, Bento đã chia sẻ một thông điệp xúc động trên Facebook, nói rằng việc được triệu tập đã hồi sinh một giấc mơ mà anh từng tin là không thể thực hiện được.

“Tôi đã từ bỏ giấc mơ được khoác áo đội tuyển quốc gia vì cảm thấy điều đó quá xa vời. Giờ đây giấc mơ ấy đã trở lại, và tôi sẽ cống hiến hết mình để giúp Campuchia tiến xa hơn nữa”, anh viết.

Theo quy định của Campuchia, các cầu thủ nước ngoài đã thi đấu tại giải quốc nội ít nhất 5 năm có thể xin quốc tịch Campuchia và đủ điều kiện đại diện cho đội tuyển quốc gia.

Bento trở thành cầu thủ nhập tịch thứ 10 của Campuchia đủ điều kiện thi đấu quốc tế. Bên cạnh chân sút này còn có Yudai Ogawa, Takaki Ose và Hikaru Mizuno của Nhật Bản, Mohammed Faeez Khan của Nam Phi, Anderson Zogbe và Abdel Kader Coulibaly của Bờ Biển Ngà, Andrés Nieto của Colombia, Alisher Mirzaev của Uzbekistan và Privat Mbarga của Cameroon.

Tại AFF Cup, Campuchia nằm cùng bảng A với tuyển Việt Nam, Indonesia, Singapore, Timor Leste. Nhiều khả năng Iago Bento Fernandes sẽ khoác áo tuyển Campuchia đối đầu những ngôi sao cùng gốc Brazil ở tuyển Việt Nam như Xuân Son, Hoàng Hên trong ít ngày tới.