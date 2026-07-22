AFF Cup: Sao nhập tịch Indonesia gián tiếp “tuyên chiến” tuyển Việt Nam

Tiền vệ Thom Haye rất quyết tâm chấm dứt chuỗi thành tích tệ hại của đội tuyển Indonesia tại AFF Cup.

Chỉ còn 2 ngày nữa, AFF Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là đấu trường mà tuyển Việt Nam với vị thế đương kim vô địch sẽ chạm trán Indonesia ngay từ vòng bảng.

AFF Cup là đấu trường mà Indonesia sắm vai “vua về nhì”. Họ có một lịch sử không mấy mấy tươi đẹp khi chưa từng vô địch giải đấu này, kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1996 dù từng 6 lần vào tới chung kết.

Tiền vệ nhập tịch của Indonesia, Thom Haye, nhận thức rất rõ về lịch sử đáng buồn này. Haye quyết tâm chấm dứt nỗi đau khổ của Garuda tại AFF Cup 2026 sắp tới.

"Vâng, tất nhiên, chúng tôi biết rất nhiều về lịch sử. Nhưng mọi người ở đây đều rất hào hứng và quyết tâm với AFF Cup 2026", Thom Haye cho biết.

Thom Haye quyết tâm thể hiện khả năng của mình tại AFF Cup 2026. Cầu thủ của Persib Bandung tin rằng Indonesia có đủ khả năng để cạnh tranh chức vô địch.

"Chúng tôi muốn thể hiện khả năng của mình, vì vậy chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Và đúng như tôi đã nói, chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ cống hiến hết mình”.

Thom Haye trong màu áo tuyển Indonesia.

Theo Thom Haye, chất lượng hiện tại của tuyển Indonesia đủ để giành chiến thắng trước các đối thủ lớn nhất ở giải đấu. Do đó, cầu thủ 31 tuổi này nhấn mạnh rằng đội tuyển có một mục tiêu rõ ràng: vô địch AFF Cup 2026.

"Vâng, tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng. Chúng tôi đang thi đấu để giành chiến thắng và hương tới chức vô địch. Vì vậy, đó là trọng tâm chính. Chúng tôi không ngại nói điều đó. Chúng tôi đã chơi ở rất nhiều trận chung kết, vì vậy đó chắc chắn là mục tiêu chính”.

Thom Haye là tiền vệ sinh năm 1995, từng thi đấu nhiều trận trong màu áo các đội trẻ của Hà Lan. Sau khi nhập tịch Indonesia, anh trải qua 18 trận khoác áo ĐTQG, ghi được 2 bàn.

Tại AFF Cup 2026, Việt Nam nằm bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia, Timor Leste. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận mở màn gặp Timor Leste vào tối 24/7.

Tiểu Lâm Mộc