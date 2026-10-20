Indonesia nhập tịch sao gốc Nhật Bản, gây mối lo cho tuyển Việt Nam

Tuyển Indonesia sắp có thêm một ngôi sao nhập tịch đẳng cấp, hứa hẹn trở thành thách mối đe dọa cho tuyển Việt Nam.

Theo những thông tin mới nhất, tiền vệ cánh Taisei Marukawa đã sắp sở hữu quốc tịch Indonesia và có thể khoác áo ĐTQG xứ Vạn đảo trong thời gian ngắn sắp tới.

Taisei hiện đang làm thủ tục chuyển đổi quốc tịch từ Nhật Bản sang Indonesia bằng cách cư trú liên tục năm năm tại Indonesia. Taisei đã ở Indonesia từ năm 2021, khi anh gia nhập Persebaya Surabaya trong một mùa giải trước khi chuyển đến PSIS Semarang.

Sau hai năm thi đấu tại PSIS, cầu thủ sinh ngày 30 tháng 1 năm 1997 tại Higashihiroshima, Nhật Bản, đã chuyển đến Dewa United vào năm 2024 và gắn bó với câu lạc bộ cho đến nay.

Taisei Marukawa sắp sở hữu quốc tịch Indonesia.

Noor Korompot, cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Indonesia,, Supratman Andi Agtas, đã báo cáo về những diễn biến mới nhất trong quá trình nhập tịch Taisei.

"Nhiều người đã hỏi về Taisei Marukawa, một cầu thủ sinh ra tại Nhật Bản đã trải qua quá trình nhập tịch độc lập.

Hiện tại, tất cả các quy trình đã được hoàn tất và chúng ta chỉ cần chờ thêm hai giai đoạn nữa. Hãy kiên nhẫn!"

"Cơ hội để Taisei gia nhập đội tuyển quốc gia Indonesia tham dự Asian Cup 2027 là rất cao," ông Noor Korompot giải thích.

Theo kế hoạch, nếu sở hữu hộ chiếu trước năm mới, Taisei Marukawa sẽ nắm cơ hội lớn khoác áo ĐTQG Indonesia dự VCK Asian Cup 2027.

"Taisei đã nộp đầy đủ các giấy tờ hành chính cần thiết và hiện đang chờ phê duyệt thêm," ông Noor Korompot cho biết thêm.

Theo Bola, Taisei Marukawa được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn. Sự tăng cường cầu thủ này sẽ giúp ĐTQG Indonesia có thêm một tiền vệ chạy cánh đẳng cấp, gia tăng sức mạnh hàng công cho đội tuyển. Cầu thủ sinh năm 1997 này hứa hẹn sẽ tạo ra mối thách thức cho tuyển Việt Nam nếu hai đội phải chạm trán nhau ở các giải đấu trong thời gian tới, bao gồm cả AFF Cup.

Cũng liên quan tới vấn đề nhập tịch ở tuyển Indonesia, tiền đạo Dean Zandbergen của FC Dinamo Bucuresti sẽ không đáp ứng đủ điều kiện nhập tịch để thi đấu cho đội tuyển xứ Vạn đảo.

Dean Zandbergen không đủ điều kiện nhập tịch Indonesia.

Zandbergen sinh ra ở Zoetermeer, Hà Lan, ngày 5 tháng 9 năm 2001. Chân sút 25 tuổi này từng thừa nhận có dòng máu Depok, Tây Java (Indonesia). Hiện tại, Zandbergen đang thi đấu cho Dinamo Bucuresti ở giải đấu hàng đầu Romania sau khi chuyển đến từ câu lạc bộ VVV-Venlo thuộc giải hạng hai Hà Lan vào đầu mùa giải.

Dòng dõi của Zandbergen được cho là bắt nguồn từ cụ cố của anh. Theo quy định của FIFA, một cầu thủ muốn chuyển liên đoàn bóng đá phải có tối đa một người ông/bà nội/ngoại. Xét theo tiêu chí của FIFA, gốc gác Indonesia của Zandbergen là quá xa là tiền đạo này không đủ điều kiện nhập tịch Indonesia.

Noor Korompot, cố vấn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Indonesia, Supratman Andi Agtas, lên tiếng xác nhận: “Dean Zandbergen đã không được nhập tịch vào đội tuyển quốc gia Indonesia vì tổ tiên người Indonesia của anh ấy chỉ có từ đời cụ cố. Thông tin này chắc chắn đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa người hâm mộ bóng đá quốc gia trên mạng xã hội," ông Noor Korompot cho biết.