Indonesia lộ siêu đội hình nhập tịch cho AFF Cup, HLV Kim Sang-sik gặp "thử thách cực đại"

HLV Kim Sang-sik đối mặt bài toán khó tại AFF Cup 2026.

Đội tuyển Indonesia tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2026 với 49 cầu thủ. Sở dĩ HLV John Herdman triệu tập số lượng cầu thủ lớn như vậy nhằm xây dựng lực lượng cho những kế hoạch cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Theo quy định, thời hạn cuối để chốt danh sách tham dự AFF Cup 2026 của các đội tuyển là 24 tiếng trước trận ra quân. Do Indonesia không thi đấu ở lượt trận đầu tiên vòng bảng, HLV John Herdman vẫn còn thời hạn đến ngày 26/7 để đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Một thay đổi lớn vừa được ông John Herdman thông báo với truyền thông Indonesia. Cụ thể, đội tuyển Indonesia sẽ đăng ký 26 cầu thủ dự giải thay vì 23 như dự kiến ban đầu. Nhà cầm quân người Anh muốn tạo thêm cơ hội cho các nhân tố trẻ.

Dựa trên quan sát từ các buổi tập của tuyển Indonesia, chuyên gia Ronny Pangemanan đã chỉ ra những cái tên sẽ được HLV John Herdman điền tên vào danh sách tham dự AFF Cup 2026.

Đặc biệt, nhóm cầu thủ nhập tịch gần như chắc chắn đều có mặt, bao gồm: Sandy Walsh, Jordi Amat, Thom Haye, Ivar Jenner, Marc Klok, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, James Raven, Mitchell Baker.

Ragnar Oratmangoen sẽ có lần đầu tham dự AFF Cup

Bên cạnh đó là những cái tên giàu kinh nghiệm như: Nadeo Argawinata, Shayne Pattynama, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Arkhan Fikri, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman.

Sự kết hợp này tạo nên một đội hình cực mạnh dành cho đội tuyển Indonesia. HLV John Herdman có thể tung vào sân cùng lúc khoảng 8-9 cầu thủ nhập tịch và tạo nên áp lực khổng lồ đối với các đối thủ.

Nguyên nhân lớn giúp đội tuyển Indonesia triệu tập được nhiều ngôi sao nhập tịch cho AFF Cup 2026 đến từ giải VĐQG Indonesia. Nhiều CLB xứ Vạn đảo đã chi đậm để chiêu mộ các cầu thủ được đào tạo tại châu Âu. Thêm vào đó, giải VĐQG Indonesia được sắp xếp thời gian để không trùng lịch AFF Cup 2026.

Có thể nói, đội hình nhập tịch của Indonesia sẽ là thử thách cực đại chờ đón HLV Kim Sang-sik tại AFF Cup. Trước đó, ông Kim từng so tài với Indonesia tại AFF Cup 2024 nhưng khi đó đội bạn không có lực lượng tốt nhất.

Lần gần nhất tuyển Việt Nam đối đầu với dàn nhập tịch của Indonesia là từ vòng loại World Cup 2026. Khi đó, đoàn quân áo đỏ dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier đã để thua với tỉ số 0-3 trên sân nhà Mỹ Đình. Nhiều tuyển thủ Việt Nam có lẽ vẫn chưa quên Thom Haye (người kiến tạo bàn mở tỉ số) và Ragnar Oratmangoen (người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Indonesia).

Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng không ngồi yên trong 3 năm qua. HLV Kim Sang-sik đã thực hiện cuộc "thay máu" mạnh mẽ. Nhiều nhân tố mới mẻ và trẻ trung hơn được trao cơ hội trên đội tuyển Việt Nam. Chiến lược mở cửa với nhóm cầu thủ nhập tịch cũng giúp tuyển Việt Nam có thêm bộ ba Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên.

HLV Kim Sang-sik đối mặt thử thách lớn

Cuộc so tài với Indonesia không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường bảo vệ chức vô địch AFF Cup mà còn là "phép thử" cho tham vọng hướng tới tấm vé World Cup của đội tuyển Việt Nam.

Cần nhớ rằng, Indonesia đã tiến rất gần tấm vé World Cup 2026 khi lọt vào vòng loại thứ tư. Họ chỉ để thua sát nút một cách đầy tiếc nuối trước những đội sau đó đã góp mặt tại World Cup như Saudi Arabia và Iraq.