Bốc thăm Asiad: U23 Việt Nam gặp bảng đấu thuận lợi, sáng cửa tiến xa

U23 Việt Nam có lá thăm thuận lợi.

Môn bóng đá nam Asiad 2026 có tổng cộng 15 đội tham dự. Các đội được chia làm 4 bảng (3 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). 2 đội đứng đầu mỗi bảng đấu lọt vào tứ kết.

Kết quả bốc thăm đưa U23 Việt Nam vào bảng C cùng với 3 đội Philippines, Uzbekistan và Kuwait. Giới chuyên môn đánh giá đây là bảng đấu thuận lợi dành cho đoàn quân áo đỏ.

Các bảng đấu môn bóng đá nam Asiad 2026

U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Kyrgyzstan và Hong Kong (Trung Quốc). Bảng B gồm các đội: Trung Quốc, UAE, Iran, Triều Tiên. Bảng D có 3 đội: Hàn Quốc, Saudi Arabia và Qatar.

Theo quy định, các đội tham dự môn bóng đá nam Asiad 2026 sử dụng đội hình U23 và được đăng ký tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Các trận đấu dự kiến diễn ra từ 15/9 đến 3/10 tại Osaka, Toyota, Nagoya và Kariya (Nhật Bản).

Về phần U23 Việt Nam, LĐBĐ Việt Nam đã lên kế hoạch cử đội U21 dự giải. Tuy nhiên, sẽ có một vài cầu thủ giàu kinh nghiệm góp mặt để hỗ trợ cho các đàn em.