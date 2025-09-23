Indonesia lo mất 41 HCV ở SEA Games 33, thiếu tiền đưa VĐV sang Thái Lan thi đấu?

Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, SEA Games 2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan, nhưng thể thao Indonesia đang gặp phải nhiều vấn đề.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Erick Thohir mới đây nhận định đoàn thể thao nước này có thể mất tới 41 HCV so với kỳ SEA Games trước, đồng nghĩa nguy cơ bị hất văng khỏi top 3 toàn đoàn, rơi xuống vị trí thứ 5 hoặc 6.

Ông Erik Thohir vừa được FIFA chấp thuận cho kiêm nhiệm thêm chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia cũng như Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). Sự cho phép từ FIFA giúp bóng đá Indonesia giải tỏa lo ngại trước đó về khả năng bị vi phạm quy chế quốc tế.

Ở SEA Games 2023 tổ chức tại Campuchia, Indonesia từng giành 87 HCV, xếp thứ 3 chung cuộc, chỉ sau Việt Nam (136 HCV) và Thái Lan (108 HCV). Thành tích ấy từng mang lại niềm tin lớn, nhưng mọi chuyện giờ đây trở nên u ám.

Nguyên nhân đầu tiên là số lượng môn thi đấu và nội dung thi đấu tại SEA Games 2025 có nhiều thay đổi. Một số nội dung thế mạnh của Indonesia sẽ không còn. Bộ trưởng Erik Thohir thừa nhận, đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến khả năng săn HCV của đoàn Indonesia.

Không những thế, thể thao Indonesia còn đối diện bài toán nan giải về kinh phí. Tính đến hiện tại, ngân sách chuẩn bị cho SEA Games mới được giải ngân khoảng 10 tỷ Rupiah (tương đường gần 16 tỷ đồng). Với số tiền ít ỏi này, Indonesia chỉ có thể gửi khoảng 120 VĐV tới Thái Lan, trong khi ở SEA Games 2023, họ từng cử tới 900 VĐV.

Indonesia từng bất ngờ giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 32.

Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) đã kiến nghị cơ quan cấp cao hơn cần nhanh chóng bổ sung ngân sách. Được biết, con số VĐV Indonesia đăng ký sơ bộ cho SEA Games 33 ban đầu lên đến hơn 1.100 người, kèm 440 HLV và nhân viên, nhưng đến nay mọi kế hoạch vẫn “treo” vì chưa có kinh phí.

Trong bối cảnh nhiều nội dung thi đấu bị cắt giảm, Ủy ban Olympic Indonesia buộc phải tính toán chiến lược khác. Một số môn như bắn súng đang được xem là điểm sáng để bù đắp huy chương. Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia, Raja Sapta Oktohari khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính để xin thêm ngân sách, đồng thời họp gấp với các liên đoàn để khoanh vùng trọng điểm.

Indonesia là đoàn cạnh tranh quyết liệt với Việt Nam ở nhiều môn thi đấu.

Thực tế, việc chủ nhà SEA Games “điều chỉnh” số môn để có lợi thế không phải điều mới mẻ. Ngay cả Indonesia, khi đăng cai SEA Games 2011, cũng từng chọn lọc nội dung thi đấu nhằm tối ưu thành tích.

Ở 2 kỳ SEA Games gần nhất, Indonesia đều nằm trong top 3 chung cuộc. Nhưng lần này, nguy cơ tụt hạng đang hiển hiện trước mặt đoàn thể thao Xứ vạn đảo.

SEA Games 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 9 đến 20/12 tại Bangkok, Chonburi và Songkhla (Thái Lan). Với quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại, toàn bộ hệ thống thể thao Indonesia buộc phải “chạy nước rút” để thích nghi với tình thế.