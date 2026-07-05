Indonesia lộ đội hình “11/11 nhập tịch” trước thềm AFF Cup, HLV Kim Sang-sik gặp khó

Đội tuyển Indonesia đang dồn sức cho AFF Cup 2026.

Do AFF Cup 2026 không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA, các CLB chủ quản không bị bắt buộc phải nhả quân cho ĐTQG. Điều này khiến cho đội tuyển Indonesia gần như chắc chắn không thể triệu tập nhóm cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Nhưng sự “chịu chơi” đến từ các CLB thuộc giải VĐQG Indonesia đang giúp HLV John Herdman xây dựng được đội hình cực mạnh với dàn sao nhập tịch cũng rất chất lượng.

Trong động thái mới nhất, CLB Persib Bandung vừa công bố chiêu mộ thành công Ragnar Oratmangoen. Tiền đạo 28 tuổi đã có nhiều năm thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan và Bỉ trước khi ký vào bản hợp đồng để đến với giải VĐQG Indonesia.

Nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển Indonesia từ năm 2024, Ragnar Oratmangoen đã ghi bàn ngay ở trận ra mắt. Đó chính là chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình. Gần đây nhất hồi tháng, chân sút sinh ra tại Hà Lan lập công trong trận thắng 3-0 của Indonesia trước Oman.

Ragnar Oratmangoen sẽ góp mặt tại AFF Cup 2026

Theo thống kê của trang Sepakbola Indonesia Fansbook, số lượng cầu thủ được đào tạo tại châu Âu nhập tịch Indonesia rồi trở về thi đấu tại giải VĐQG xứ Vạn đảo hiện là 12 người. Nhóm cầu thủ này đủ sắp xếp thành một đội hình thi đấu với đủ các tuyến từ thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo.

CLB Persib Bandung đóng góp nhiều cầu thủ nhập tịch nhất bao gồm: Sandy Walsh, Thom Haye, Eliano Reijnders, Dion Markx và Ragnar Oratmangoen. CLB Persija có 4 cầu thủ: Mauro Zijlstra, Shayne Pattynama, Jordi Amat, Cyrus Margono. Còn lại 3 cái tên: Rafael Struick, Ivar Jenner (Dewa United) và Jens Raven (Bali United).

Sở dĩ các CLB Indonesia có thể nhả quân cho ĐTQG là bởi giải VĐQG Indonesia mùa 2026/27 bắt đầu khá muộn, vào đầu tháng 9/2026. Trong khi đó, AFF Cup 2026 sẽ diễn ra từ 24/7 đến 26/8.

Việc đội tuyển Indonesia mang dàn cầu thủ nhập tịch đến AFF Cup là một thách thức rất lớn cho mọi đối thủ, bao gồm cả đội tuyển Việt Nam. Tại vòng bảng giải đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận làm khách trước Indonesia vào ngày 3/8.