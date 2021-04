Indonesia liệt nhóm phiến quân ở Papua vào danh sách khủng bố

Trong cuộc họp báo ngày 29/4, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Chính trị và An ninh Indonesia, ông Mafud nhấn mạnh, chính phủ coi các tổ chức và người dân ở Papua có hành vị bạo lực khuôn khổ rộng đều là khủng bố. Quyết định này của chính phủ nhận được sự đồng tình của Cơ quan Tình báo Nhà nước (BIN), cảnh sát, quốc hội và lãnh đạo cộng đồng Papua.

Nhiều nhà lãnh đạo Papua thậm chí bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ về những việc cần làm để đối phó với bạo lực thời gian gần đây. Nhiều thường dân đã trở thành nạn nhân của các nhóm tội phạm vũ trang do Phong trào Papua tự do cầm đầu. Do đó, theo luật số 5 năm 2018 liên quan đến Xóa bỏ các hành vi khủng bố hình sự, Indonesia phân loại nhóm tội phạm vũ trang ở Papua là các thành phần khủng bố.

Quyết định này được đưa ra sau cái chết của người đứng đầu Cơ quan tình báo Papua trong cuộc đụng độ với nhóm tội phạm vũ trang tuần trước./.