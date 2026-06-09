Indonesia lập siêu phẩm hạ cường địch, thị uy sức mạnh trước “đại chiến” tuyển Việt Nam

Tuyển Indonesia tiếp tục giành chiến thắng ấn tượng nhờ sự toả sáng của ngôi sao nhập tịch.

Sau chiến tích “đè bẹp” Oman 3-0, tuyển Indonesia tràn đầy tự tin khi tiếp đón tuyển Mozambique, đối thủ xếp trên họ tới 21 bậc ở BXH FIFA.

HLV tuyển Indonesia, John Herdman, đã thực hiện một số thay đổi trong đội hình xuất phát. Justin Hubner và Emil Audero được cho nghỉ, trong khi Calvin Verdonk và Maarten Paes được điền tên vào đội hình xuất phát. John Herdman cũng cho Marselino Ferdinand đá chính, tạo thành bộ ba tiền đạo cùng với Ragnar Oratmangoen và Ole Romeny.

Ngay từ đầu trận đấu, tuyển Indonesia đã chơi hiệu quả hơn, dù kiểm soát bóng hạn chế. Đội tuyển Áo đỏ trắng có ít nhất ba cú sút về phía khung thành, mặc dù chỉ có một trong số đó đi vào lưới Mozambique.

Hàng chục nghìn cổ động viên đã vỡ òa trong tiếng reo hò ở phút thứ 12 khi đường chuyền xuyên tuyến của Ragnar Oratmangoen đến đúng vị trí của Ole Romeny. Cầu thủ mang áo số 10 đã tạo ra một siêu phẩm đánh bại thủ môn đối phương, mở tỷ số trận đấu.

Ole Romeny ăn mừng bàn thắng.

Sau đó, đội tuyển quốc gia Indonesia tiếp tục dồn ép hàng phòng ngự Mozambique. Kevin Diks có một quả phạt góc hướng vào lưới, nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì lỗi của Ivar Jenner.

Trong hiệp hai, tuyển Indonesia tiếp tục chiếm ưu thế. Ragnar Oratmangoen và các đồng đội tăng cường dứt điểm, nhưng không cú nào trúng đích. Nhìn chung, lối chơi của Indonesia tiếp tục được cải thiện trong hiệp hai, chỉ có khả năng dứt điểm là chưa được sắc sảo.

Sự xuất hiện của Rayhan Hannan và Sandy Walsh đã giúp lối chơi của tuyển Indonesia trở nên mạch lạc hơn, nhưng tuyển Mozambique vẫn giữ vững kỷ luật khi chống đỡ những đợt tấn công của Ivar Jenner và các đồng đội.

Indonesia tiếp tục giành chiến thắng và giữ sạch lưới.

Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 1-0, và Indonesia đã giành chiến thắng chung cuộc, đồng thời giữ sạch lưới trận thứ ba trong bốn trận đấu dưới thời HLV John Herdman.

Việc Indonesia đạt phong độ rất cao cũng chính là mối lo lớn cho tuyển Việt Nam, khi hai đội sẽ gặp nhau ngay từ vòng bảng tại AFF Cup 2026 khởi tranh vào tháng sau.

Tỷ số chung cuộc: Indonesia 1-0 Mozambique

Đội hình xuất phát của Indonesia (3-4-2-1) : Maarten Paes; Rizky Ridho, Elkan Baggott, Kevin Diks; Dony Trí Pamungkas, Ivar Jenner, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk; Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen; Ole Romeny