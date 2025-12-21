Indonesia hạ thủy khu trục hạm lớn nhất Đông Nam Á

Sự kiện trên đánh dấu việc chế tạo thành công tàu chiến cỡ lớn hoàn toàn trong nước. Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Naval News, buổi lễ diễn ra vào ngày 18 tháng 12 năm 2025.

Được đóng bởi Công ty đóng tàu quốc doanh PT PAL Indonesia tại Surabaya, tàu khu trục nói trên là chiếc dẫn đầu trong một chương trình bao gồm 2 chiến hạm dựa trên thiết kế Arrowhead 140 của Anh do Babcock International thực hiện.

Quá trình khởi đóng chiếc tàu đầu tiên bắt đầu bằng công đoạn cắt thép vào tháng 12 năm 2022, và việc đặt sống tàu được tiến hành vào tháng 8 năm 2023.

Chiếc tàu chiến này được đặt tên theo Balaputradeva - vị vua trị vì đế chế hàng hải Srivijaya vào thế kỷ thứ 9, đã kiểm soát các tuyến đường biển quan trọng ở Đông Nam Á.

Sau lễ hạ thủy, con tàu sẽ chuyển sang giai đoạn trang bị và thử nghiệm trước khi đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, ngày cụ thể chính thức làm nhiệm vụ vẫn chưa được công bố.

Tàu khu trục KRI Balaputradeva được hạ thủy ngày 18 tháng 12 năm 2025.

Cần lưu ý rằng vào tháng 4 năm 2020, Bộ Quốc phòng Indonesia đã lựa chọn dự án tàu khu trục Arrowhead 140 và ký hợp đồng sản xuất theo giấy phép tại các doanh nghiệp trong nước.

Tại thời điểm tháng 12 năm 2022, Jakarta nhấn mạnh rằng việc chuyển giao chiếc tàu khu trục thứ nhất và thứ hai cho Hải quân Indonesia dự kiến sẽ diễn ra sau 57 và 69 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Vào năm 2020, Babcock đã hiện đại hóa dự án để đáp ứng các yêu cầu của Indonesia. Con tàu sẽ được trang bị 24 ống phóng tên lửa phòng không tầm ngắn, 32 ống phóng tên lửa phòng không tầm trung/tầm xa và 16 ống phóng vũ khí tấn công.

Bên cạnh đó, khu trục hạm này cũng sẽ được trang bị 2 khẩu pháo tự động OTO Melara 76 mm. Hệ thống thông tin và chiến đấu của tàu được phát triển bởi công ty Havelsan của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các hệ thống radar chính.