Có lẽ hiếm khi nào gặp Việt Nam trong gần 1 thập kỷ qua, người Indonesia lại tự tin và lạc quan như hiện tại. Tất cả hầu như đều tin vào một chiến thắng. Bởi lẽ họ đang nắm trong tay nhiều lợi thế: Lực lượng mạnh hơn hẳn trước kia, có điểm tựa sân nhà và cũng giải được cái dớp không thắng Việt Nam suốt 7 năm qua.

Ilham Sukrai, trưởng nhóm CĐV có tên Indonesia Grande, cho biết ông và các CĐV rất tin tưởng vào chiến thắng của Indonesia. Bởi ông cho rằng chỉ có 3 điểm trước Việt Nam mới mang đến niềm tin và xác nhận kế hoạch nhập tịch của Indonesia là đúng đắn.

Thông điệp của Ilham Sukrai phản ánh phần nào kỳ vọng lớn lao dành cho thầy trò HLV Shin Tae-yong . Nhưng kỳ vọng cao cũng có nghĩa áp lực đặt lên các cầu thủ cao.

Các màn đối đầu Việt Nam vs Indonesia luôn quyết liệt

Nước chủ nhà Indonesia tỏ ra rất cẩn trọng trước trận đấu với Việt Nam. Họ lo ngại rằng nếu như không gặt hái thành tích tốt, thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ kích hoạt những cuộc quấy phá của một lượng lớn NHM quá khích.

Do đó, Indonesia đã lên kế hoạch chu đáo cho công tác bảo đảm an ninh trận đấu với Việt Nam . Như ở bán kết AFF Cup 2022, một lực lượng lớn nhân viên an ninh đã được bố trí cho trận đấu. Theo truyền thông xứ vạn đảo, có 2.410 người được điều động cho sự kiện này.

Ade Ary, một thành viên ban tổ chức, xác nhận thông tin trên. Ông cho biết nhóm của mình sẽ “kiểm soát an ninh đặc biệt ở khu vực ghế ngồi VIP” vì Tổng thống Joko Widodo cũng sẽ theo dõi trận đấu từ khán đài.

"Hãy giữ gìn an ninh trật tự và không mang theo những vật dụng nguy hiểm. Hãy làm theo lời khuyên của các nhân viên chúng tôi tại sân", ông nói thêm.

Ngoài ra, trận này FIFA cũng đã cử phái đoàn giám sát công tác tổ chức của nước chủ nhà. Indonesia sẽ đăng cai các sự kiện lớn trong thời gian tới nên chắc chắn họ không muốn đánh mất hình ảnh trong mắt FIFA.