Indonesia bại trận ngay sân nhà, đối diện mối lo trước khả năng chạm trán tuyển Việt Nam

Theo truyền thông Indonesia, đội U23 nước này do HLV Indra Sjafri dẫn dắt vừa có 2 trận đấu giao hữu với U23 Ấn Độ, một đội được đánh giá chỉ có trình độ trung bình ở châu Á. Những trận đấu này được diễn ra tại Jakarta, mang tính chất chạy đà để U23 Indonesia hướng tới SEA Games 33 vào cuối năm.

Trong trận đầu tiên (diễn ra tối 10/10), U23 Indonesia thi đấu không thành công và để thua Ấn Độ với tỷ số 1-2.

Hàng phòng ngự của Indonesia tỏ ra thiếu tập trung và thủng lưới ngay phút thứ 5. Đến phút 26, Indonesia tiếp tục mắc sai lầm và phải nhận thêm bàn thua thứ hai.

Sau 2 bàn thua chóng vánh, U23 Indonesia mới dồn lực lên tấn công. Tuy nhiên, tất cả những gì họ làm được chỉ là một bàn gỡ duy nhất được ghi ở cuối hiệp 1. Trong hiệp hai, đội bóng xứ Vạn đảo bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Ấn Độ.

U23 Indonesia (áo trắng) vừa có 2 trận giao hữu thiếu ấn tượng trước Ấn Độ.

Đến tối qua (13/10), hai đội tái đấu ở trận giao hữu thứ hai. Giống như trận trước, đội quân của HLV Indra Sjafri tiếp tục mắc lỗi ở hàng phòng ngự và để thủng lưới trước từ đầu hiệp 2.

Sau đó, U23 Indonesia nỗ lực dồn lên để tìm bàn gỡ. Phải rất vất vả, họ mới có được bàn quân bình tỷ số 1-1 nhờ pha đá phạt của Dony Tri Pamungkas ở phút 70.

Như vậy, U23 Indonesia đã trải qua liên tiếp 2 trận đấu không mấy ấn tượng trước Ấn Độ, với kết quả 1 thua, 1 hòa. Theo truyền thông xứ Vạn đảo, U23 Indonesia sẽ tiếp tục hội quân và có thêm những trận giao hữu trong thời gian tới. Tuy nhiên, họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ tấm HCV ở đấu trường SEA Games.

Ở SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan, U23 Việt Nam và Indonesia vẫn được coi là những viên sáng giá nhất cho tấm HCV. Chắc chắn, sự cạnh tranh giữa các đội này rất căng thẳng, đáng được chờ đợi ở kỳ SEA Games sắp tới.