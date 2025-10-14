Siêu máy tính dự đoán tuyển Việt Nam sẽ tạo “mưa bàn thắng” để gây áp lực lên Malaysia

Tối nay (14/10), tuyển Việt Nam và Nepal sẽ tái đấu ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027. Sau chiến thắng khá vất vả 3-1 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ giành thêm một chiến thắng thuyết phục hơn nữa tại TP.HCM.

Một số trang quốc tế cũng đưa ra dự đoán về trận đấu này. “Siêu máy tính” của Daily Sports đưa ra một số thống kê đáng chú ý. Theo đó, tuyển Việt Nam đã thắng 12 trong tổng số 15 trận liên tiếp gần nhất ở mọi đấu trường. Ngược lại, Nepal có phong độ rất tệ khi không thắng trong cả 5 trận liên tiếp gần nhất.

Daily Sports cũng dự đoán tuyển Việt Nam sẽ thắng cách biệt ở trận này: “Chúng tôi kỳ vọng một trận đấu có nhiều bàn thắng. Tuyển Việt Nam vẫn đang trên đường giành vé dự Asian Cup bất chấp cú trượt chân trước Malaysia, và họ sẽ rất muốn chiêu đãi người hâm mộ bằng một màn trình diễn tấn công đẹp mắt. Nhiều khả năng trận đấu sẽ có trên 3 bàn thắng”.

Daily Sports dự đoán tuyển Việt Nam sẽ thắng cách biệt Nepal.

Daily Sports nhận định thêm rằng Nepal gặp vấn đề ở chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu. Trong khi đó, tuyển Việt Nam rất mạnh ở khả năng kiểm soát thế trận:

“Năm 2025, Nepal chỉ giành được một chiến thắng duy nhất - chiến thắng 1-0 trước Singapore trong một trận giao hữu. Tiếp theo là hai trận hòa không bàn thắng với Hồng Kông và Bangladesh, cả hai trận đấu đều thiếu sự hấp dẫn đối với người hâm mộ đội tuyển quốc gia.

Ngay tại Vòng loại thứ ba Asian Cup, Nepal đã phải nhận ba trận thua liên tiếp: trên sân khách trước Malaysia (0-2), Lào (1-2) và Việt Nam (1-3). Đội tuyển cố gắng chơi phòng ngự và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng chất lượng đội hình và kinh nghiệm cần thiết cho giải đấu này còn hạn chế.

Tuyển Việt Nam khởi đầu năm mới bằng chức vô địch ASEAN (AFF Cup), đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận chung kết. Sau chiến thắng tại AFF Cup, tuyển Việt Nam đã có trận giao hữu với Campuchia và giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Tại vòng loại Asian Cup, tuyển Việt Nam đã giành được sáu điểm: họ đã đè bẹp Lào 5-0 ở vòng mở màn nhưng sau đó phải chịu thất bại nặng nề 0-4 trước Malaysia - đáng chú ý, đây là trận thua đầu tiên của họ sau 15 trận gần nhất. Ở lượt đấu thứ ba, tuyển Việt Nam đã đánh bại Nepal với tỷ số 3-1, tự tin kiểm soát thế trận, phần lớn nhờ vào thẻ đỏ cuối hiệp một của cầu thủ Limbu bên phía Nepal”.

Scores24 cũng nghiêng về chiến thắng đậm cho tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, trang Scores24 cũng đưa ra một số thống kê đáng chú ý. Theo đó, trong 10 trận liên tiếp gần nhất, tuyển Việt Nam thắng 8, hoà 1, thua 1, ghi trung bình 2,5 bàn/trận và chỉ thủng lưới trung bình 1 bàn/trận.

Ngược lại, Nepal chỉ thắng 1, hoà 1, thua 8 trong 10 trận gần nhất, chỉ ghi được trung bình 0,5 bàn/trận nhưng thủng lưới trung bình tới 2,7 bàn/trận.

Khi dự đoán kết quả trận đấu, Scores24 nghiêng về khả năng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giành thêm một chiến thắng đậm để tiếp tục cuộc đua giành suất dự VCK Asian Cup 2027.



