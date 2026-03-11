IEA đề xuất đợt xả kho dự trữ dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử

Lượng dầu kỷ lục có thể được tung ra thị trường nhằm hạ nhiệt mức giá. Ảnh: Anadolu

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa đề xuất thực hiện đợt giải phóng kho dự trữ dầu mỏ quy mô lớn nhất trong lịch sử, nhằm ổn định thị trường trước tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt do xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Theo tờ The Wall Street Journal (Mỹ), đề xuất này đã được lưu hành trong cuộc họp khẩn cấp của các quan chức năng lượng ngày 10/3 (theo giờ Paris). Nếu được thông qua, khối lượng dầu giải phóng lần này sẽ vượt xa kỷ lục 182 triệu thùng mà IEA từng bơm ra thị trường qua hai đợt vào năm 2022. Tuy nhiên, kế hoạch này đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối, chỉ cần một quốc gia thành viên IEA phản đối, đề xuất có thể bị trì hoãn. Dự kiến, các nước thành viên sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong ngày 11/3.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết ông đang giữ liên lạc chặt chẽ với bộ trưởng năng lượng của các quốc gia sản xuất và tiêu thụ chủ chốt. Phát biểu trước thềm cuộc họp, ông Birol nhấn mạnh: "Điều kiện trên thị trường dầu mỏ đã xấu đi nghiêm trọng trong những ngày gần đây. Bên cạnh những thách thức về vận chuyển qua eo biển Hormuz, một lượng lớn sản lượng dầu thô đã bị cắt giảm, tạo ra những rủi ro lớn và ngày càng gia tăng đối với thị trường".

Trong cuộc họp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra cùng ngày 10/3 tại Paris, các bộ trưởng đã thảo luận mọi phương án khả thi, bao gồm việc sử dụng kho dự trữ khẩn cấp của IEA. Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Italy, Gilberto Pichetto Fratin, khẳng định các quốc gia G7 cam kết thể hiện sự đoàn kết, sẵn sàng sử dụng kho dự trữ chiến lược để bù đắp nguồn cung thiếu hụt do tình trạng tê liệt tại eo biển Hormuz.

Mặc dù thị trường dầu thô thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt trong phiên 10/3 nhờ những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng chiến sự tại Iran sẽ sớm kết thúc, song rủi ro vẫn hiện hữu khi Iran tuyên bố sẽ phong tỏa hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu tại vùng Vịnh.

Hiện tại, các nước thành viên IEA đang nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp quốc gia, cùng khoảng 600 triệu thùng dự trữ thương mại do các doanh nghiệp nắm giữ theo quy định của chính phủ.

IEA được thành lập sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 nhằm điều phối phản ứng trước các đợt gián đoạn nguồn cung lớn. Theo quy định để đảm bảo an ninh năng lượng, IEA yêu cầu các quốc gia thành viên phải duy trì lượng dự trữ dầu khẩn cấp tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu ròng.