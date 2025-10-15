Hyundai Venue thế hệ mới lộ 'full' ngay trước thềm ra mắt: Như Tucson kết hợp Creta, ADAS, có chi tiết để lộ khả năng có bản thuần điện

Ngoại thất lột xác

Về thiết kế, Hyundai Venue mới dường như là sự pha trộn giữa phong cách của Exter và Creta. Toàn bộ phần đầu xe, thân và đuôi đều được làm lại hoàn toàn.

Hyundai Venue thế hệ mới có phong cách vuông vức, mạnh mẽ hơn. Những đường cong mềm mại trước đây đã được thay thế bằng các nét gân dập thẳng và dứt khoát, mang đến diện mạo "cơ bắp" rõ rệt.

Chiếc SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue thế hệ tiếp theo đã lộ diện không ngụy trang trước khi được ra mắt tại Ấn Độ vào ngày 4/11/2025. Ảnh: Zigwheels, Autocar India

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị LED nối liền chạy ngang dưới nắp ca-pô. Nắp ca-pô phẳng, có các đường gân dập nổi, trong khi cản trước được mở rộng, chứa lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn pha, đèn ban ngày và cảm biến radar.

Sự xuất hiện của radar cho thấy Hyundai Venue mới thực sự được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp 2, trong bối cảnh tính năng an toàn tiên tiến đang dần trở thành "chuẩn cơ bản" ngay cả trên những mẫu xe cỡ nhỏ vốn nổi tiếng về giá rẻ.

Nhìn từ bên hông, Hyundai Venue mới gợi nhớ đến Hyundai Tucson và Kia Syros, với vòm bánh xe lớn, ốp nhựa dày và ốp hông vuông vức. Lớp ốp nhựa dày ở cửa xe càng làm tăng vẻ khỏe khoắn. So với thế hệ trước, Venue mới mang dáng SUV rõ nét hơn và có phong cách hầm hố hơn hẳn.

Phía sau, Hyundai Venue mới có thiết kế cứng cáp và cao ráo hơn. Cửa sổ hông xe phía sau có vẻ lớn hơn trước, trần xe được giữ cao tối ưu không gian đầu cho hàng ghế sau và tăng thể tích khoang hành lý. Cửa cốp được dập nổi mạnh mẽ, tích hợp dải đèn hậu LED nối liền, tấm ốp cản sau to bản. Giá nóc, cánh lướt gió và ăng-ten vây cá mập là những điểm nhấn khác tạo nên diện mạo thể thao, hiện đại.

Thế hệ tiếp theo của Venue không chỉ giữ vững những đặc trưng đã làm nên tên tuổi của mình mà còn thể hiện rõ phong cách SUV mạnh mẽ hơn. Ảnh: Zigwheels, Autocar India

Một chi tiết đáng chú ý là bộ mâm xe (có thể sở hữu kích thước 16 inch) có thiết kế lạ mắt, gợi liên tưởng đến mâm của xe điện. Chi tiết này làm dấy lên đồn đoán về khả năng xuất hiện phiên bản Venue EV trong tương lai. Sẽ không bất ngờ nếu Hyundai quyết định trang bị mô-tơ điện và bộ pin lớn cho Venue mới. Tuy nhiên, trước mắt, Hyundai vẫn sẽ duy trì các tùy chọn động cơ truyền thống.

Nội thất cao cấp hơn?

Các hình ảnh cho thấy nội thất của Hyundai Venue mới sẽ được thiết kế lại hoàn toàn, với hai màn hình lớn - một cho cụm đồng hồ lái kỹ thuật số và một cho hệ thống thông tin giải trí.

Mặc dù các chi tiết nội thất khác vẫn còn hạn chế, có thể kỳ vọng Venue mới sẽ được trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn, camera 360, cùng với ghế thông gió/chỉnh điện, cổng sạc USB Type-C cho hàng ghế sau, cửa gió điều hòa phía sau, đèn nền, loa subwoofer riêng biệt và chất liệu nội thất cao cấp hơn với bề mặt mềm mại hơn.

Khi bước vào bên trong, người lái và hành khách sẽ được chào đón bởi một không gian cao cấp hơn. Với hy vọng mang lại cảm giác sang trọng, Hyundai đã chăm chút tỉ mỉ hơn cho nội thất, từ cách bố trí các cửa gió ngang đến việc thay thế các núm xoay bằng hệ thống điều khiển hiện đại. Ảnh: Zigwheels

Động cơ như cũ?

Theo Cartoq, Hyundai Venue mới dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng ba cấu hình động cơ quen thuộc gồm 1.2L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên (82 mã lực - 114 Nm), 1.0L 3 xi-lanh tăng áp (118 mã lực - 172 Nm) và 1.5L 4 xi-lanh diesel tăng áp (114 mã lực - 250 Nm).

Trong đó, bản xăng 1.2L sẽ đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Các bản động cơ tăng áp xăng và diesel nhiều khả năng sẽ có tùy chọn hộp số sàn và hộp số tự động. Tất cả các phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Về khả năng vận hành, dự kiến Venue mới sẽ tiếp tục sử dụng các động cơ hiện tại song có thể sẽ có những điều chỉnh để cải thiện hiệu suất và khả năng vận hành. Ảnh: Autocar India

Một phiên bản hiệu suất cao N-Line của Venue cũng sẽ được ra mắt, hứa hẹn làm hài lòng những người tìm kiếm cảm giác lái thể thao trong phân khúc giá phổ thông.