Hyundai Venue thế hệ mới chốt lịch ra mắt: Dễ có nhiều trang bị vượt mặt Raize và Sonet, liệu có cơ hội 'lật bàn' khi về Việt Nam?

Hyundai đang chuẩn bị cho màn ra mắt của Venue 2026, đánh dấu một chương mới trong hành trình chinh phục phân khúc SUV cỡ nhỏ. Mặc dù giữ nguyên kiểu dáng tổng thể, những thay đổi lớn về thiết kế nội ngoại thất cho thấy đây là một thế hệ hoàn toàn mới chứ không chỉ đơn thuần là phiên bản nâng cấp.

Theo nguồn tin từ Autocar India, ngày ra mắt dự kiến của Hyundai Venue 2026 là 24/10 tới. Lần cập nhật gần nhất của Venue là vào tháng 6/2022 với một phiên bản facelift.

Hyundai Venue thế hệ mới bắt gặp khi chạy thử tại Ấn Độ.

Dựa vào xe chạy thử, ngoại hình Hyundai Venue 2026 được lấy cảm hứng từ thiết kế của Exter và Creta N Line, nổi bật với dải đèn LED ban ngày cỡ lớn ở phía trước. Cụm đèn pha vuông vức mang hơi hướng Creta. Lưới tản nhiệt mở rộng theo chiều ngang với các chi tiết hình viên thuốc xếp chồng lên nhau. Mâm xe có thiết kế mới, có thể giữ nguyên kích thước 16 inch hoặc nâng cấp lên 17 inch. Đuôi xe được trang bị cụm đèn hậu LED liền mạch, lấy cảm hứng từ Creta. Phiên bản N Line thể thao hơn với nhiều chi tiết nổi bật cũng sẽ sớm được ra mắt sau đó.

Hyundai Venue N-Line cũng đã bị bắt gặp khi chạy thử tại Hàn Quốc.

Nội thất Hyundai Venue 2026 cũng được nâng cấp đáng kể. Màn hình thông tin giải trí và cụm đồng hồ kỹ thuật số kép 10,25 inch tích hợp Android Auto và Apple CarPlay. Một số tính năng cao cấp khác có thể kể đến như camera 360 độ, ghế thông gió, gạt mưa tự động, hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS cấp độ 2, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động hai vùng.

Nếu những trang bị nêu trên thành sự thực, Hyundai Venue thế hệ mới sẽ "vượt mặt" một số đối thủ như Toyota Raize, Kia Sonet về mặt tiện nghi nội thất và trang bị an toàn.

Về khả năng vận hành, Hyundai Venue 2026 vẫn giữ nguyên ba tùy chọn động cơ như phiên bản hiện tại, bao gồm động cơ xăng 1.2L 4 xi-lanh, động cơ xăng tăng áp 1.0L công suất 120 mã lực và động cơ diesel tăng áp 1.5L. Các tùy chọn hộp số sàn và tự động vẫn được duy trì. Giá bán dự kiến sẽ cao hơn một chút so với phiên bản hiện tại, khởi điểm từ 794.000 Rupee (khoảng 227 triệu VND) và 1.215.000 Rupee (khoảng 346 triệu VND) cho phiên bản Venue N Line.

Hình ảnh phác họa ngoại thất Hyundai Venue thế hệ mới. Ảnh: AI, Rush Lane

Tại Việt Nam, Hyundai Venue được ra mắt vào cuối năm 2023 và là phiên bản facelift của mẫu xe hạng A này. Xe sử dụng động cơ 1.0L tăng áp đi cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Venue là Toyota Raize và Kia Sonet. Xét trong phân khúc, Venue có phần đuối hơn so với đối thủ, đặc biệt là VinFast VF 5. Do đó, Venue khả năng cao khó nằm trong đề cử của giải thưởng Car Choice Awards 2025. Nhưng nếu thế hệ mới được đưa về nước và giữ được các trang bị như trên, Hyundai Venue có cơ hội để nâng cao doanh số, cũng như góp mặt trong Car Choice Awards các năm tiếp theo.