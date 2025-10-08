Hyundai Venue 2026 chốt ra mắt tháng sau: Nội thất lột xác, sẽ thêm ADAS cạnh tranh Raize, Sonet

Hyundai Motor Ấn Độ xác nhận sẽ ra mắt thế hệ hoàn toàn mới của mẫu SUV đô thị Venue vào ngày 4/11/2025. Không chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, Venue mới được phát triển với nhiều thay đổi sâu rộng về thiết kế, trang bị và trải nghiệm, hứa hẹn nâng tầm vị thế của mẫu xe này trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Hình render 3D của Hyundai Venue tại Ấn Độ. Ảnh: Cartoq

Theo hình ảnh hé lộ, Venue 2025 sở hữu phong cách thiết kế chịu ảnh hưởng từ các đàn anh như Creta và Alcazar. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, họa tiết hình chữ nhật và hệ thống đèn chiếu sáng tách đôi, trong đó cụm projector đặt dọc bên dưới dải LED ban ngày. Đuôi xe ấn tượng với dải đèn LED liền mạch, hiệu ứng xi-nhan dạng tuần tự và cản sau tái thiết kế mang đến cảm giác thể thao hơn.

Dù vẫn giữ phom dáng vuông vức đặc trưng, Venue mới tinh chỉnh phần mui thấp và cửa kính lớn hơn, giúp tổng thể hài hòa và hiện đại hơn.

Thiết kế của Hyundai Venue mới có nhiều sự thay đổi. Ảnh: Cartoq

Khoang nội thất là nơi được Hyundai tập trung nâng cấp mạnh. Cụm màn hình cong kép 10,25 inch gồm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm tương tự các mẫu xe cao cấp hơn của hãng. Bảng táp-lô được thiết kế lại, bố trí gọn gàng hơn, kết hợp vật liệu hoàn thiện cao cấp và hệ thống đèn viền nội thất. Hàng ghế được cải tiến cho tư thế ngồi thoải mái hơn, cùng không gian đầu gối và trần xe được tối ưu nhờ cấu trúc ghế mới.

Màn hình của Hyundai Venue thế hệ mới dùng màn hình cong. Ảnh: Cartoq

Trang bị cũng là điểm khiến Venue thế hệ mới trở nên hấp dẫn hơn. Lần đầu tiên mẫu SUV cỡ nhỏ này có cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước thông gió và gói an toàn chủ động ADAS cấp độ 2 với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, giữ làn đường, camera 360 độ. Các trang bị tiện nghi quen thuộc như điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, sạc không dây, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí tiếp tục được duy trì.

Về vận hành, Hyundai vẫn duy trì ba tùy chọn động cơ quen thuộc: máy xăng 1.2L hút khí tự nhiên (83 mã lực, 114 Nm), động cơ tăng áp 1.0L (120 mã lực, 172 Nm) và bản diesel 1.5L (116 mã lực, 250 Nm). Hộp số gồm tùy chọn sàn 5 hoặc 6 cấp, ly hợp kép 7 cấp, trong khi bản diesel có thể bổ sung tùy chọn tự động trong thời gian tới.

Giá bán của Hyundai Venue sẽ thay đổi nhẹ theo cấu hình. Ảnh dựng đồ họa AI

Hyundai đặt mục tiêu nâng cấp Venue cả về chất lượng hoàn thiện lẫn trải nghiệm, nhưng vẫn duy trì mức giá cạnh tranh. Phiên bản hiện hành đang có giá từ 7,94 lakh đến 13,62 lakh rupee (khoảng 230–395 triệu đồng), và dự kiến Venue mới sẽ được điều chỉnh nhẹ tùy theo cấu hình.