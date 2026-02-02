Hyundai Tucson thế hệ mới lộ thông tin: Thiết kế lột xác, bỏ máy dầu, dễ có bản PHEV chạy 100km không cần xăng

Phác họa hình ảnh Hyundai Tucson thế hệ mới bởi AI

Hyundai Tucson thế hệ tiếp theo dự kiến sẽ là một bước chuyển mình rõ rệt so với thế hệ đang bày bán hiện tại, với thiết kế mới, công nghệ cập nhật và định hướng vận hành ngày càng điện hóa hơn, theo thông tin từ Carscoops.

Theo nguồn tin này, mẫu Tucson mới – được phát triển nội bộ với mã NX5 – sẽ "lột xác" hoàn toàn theo phong cách góc cạnh hơn. Thiết kế này được cho là lấy cảm hứng từ concept CRATER từng được giới thiệu trước đó. Kiểu dáng mới sẽ mang đồ họa ánh sáng pixel hóa, các đường nét cứng cáp hơn và mặt trước mạnh mẽ, khác biệt hẳn so với hiện hành.

Hyundai Tucson thế hệ tiếp theo sẽ sử dụng hệ điều hành mới của hãng.

Bên trong, xe cũng được nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ, với hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect mới, hỗ trợ các ứng dụng kết nối thông minh cùng trợ lý AI điều khiển bằng giọng nói, hứa hẹn mang trải nghiệm tương tác hiện đại hơn. Nội thất dự kiến vẫn duy trì sự cân bằng giữa nút bấm vật lý và màn hình kỹ thuật số, theo định hướng thiết kế mới.

Về vận hành, Tucson thế hệ mới loại bỏ hoàn toàn tùy chọn động cơ dầu 2.0L. Thay vào đó, Hyundai sẽ tập trung vào động cơ hybrid (HEV) và plug-in hybrid (PHEV) cho mẫu xe này. Trong đó, bản PHEV được kỳ vọng có khả năng chạy điện thuần với quãng đường khoảng 100km.

Hyundai Tucson bị bắt trên đường thử. Ảnh: Carscoops

Một chi tiết thú vị khác là Hyundai cũng có thể giới thiệu phiên bản hiệu suất cao hơn trong tương lai – có thể mang thương hiệu N – nhằm cạnh tranh trực tiếp với các biến thể mạnh mẽ của các đối thủ như Toyota RAV4 GR Sport. Tuy nhiên thời điểm và thông số cụ thể vẫn chưa được xác nhận.

Hiện tại, Tucson thế hệ mới được cho là sẽ ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2026 hoặc đầu 2027, với mục tiêu cạnh tranh với các mẫu SUV ăn khách như Toyota RAV4, Honda CR-V hay Mazda CX-5 trong phân khúc.