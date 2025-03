Hyundai Tucson giảm 75 triệu tại đại lý, giá thực tế xuống ngang Toyota Corolla Cross

Hyundai Tucson giảm giá tại đại lý

Một đại lý Hà Nội đang rao bán chiếc Hyundai Tucson VIN 2024 phiên bản Dầu đặc biệt với giá giảm 75 triệu đồng. Trong khi đó, niêm yết của 2.0 Diesel Đặc biệt là 989 triệu đồng. Tư vấn bán hàng cho biết, hiện tại đại lý chỉ còn một chiếc màu đen duy nhất. Ngoài giảm giá, khách mua vẫn được tặng kèm một số phụ kiện.

Đây là ưu đãi nằm ngoài chương trình chính hãng. Tháng 3/2025, Hyundai Thành Công tung ra khuyến mãi lớn với giá trị lên tới 75 triệu đồng. Tuy nhiên, những mẫu xe được áp dụng chỉ có một số phiên bản của Grand i10, Accent, Elantra, Custin, Stargazer X và Santa Fe.

Hyundai Tucson sản xuất 2024 được giảm giá tại đại lý. Ảnh: Đại lý Hyundai

Với giá thực tế xuống còn 914 triệu đồng, Hyundai Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt có giá tương đương Toyota Corolla Cross phiên bản hybrid (913 triệu đồng). Tuy nhiên, giá này vẫn chưa đủ "mềm" so với một số đối thủ trong phân khúc. Chẳng hạn, Mazda CX-5 tăng giá nhẹ vẫn cho khách hàng nhiều lựa chọn trong khoảng giá từ 749 triệu đến 979 triệu đồng. Nhưng "mềm" hàng đầu phân khúc phải kể đến MG HS, khi thực tế giá bán phiên bản tiêu chuẩn là 559 triệu đồng và 609 triệu đồng cho bản Luxury, xuống ngang SUV cỡ A.

Việc Hyundai Tucson sản xuất năm 2024 còn tồn ở đại lý không gây ngạc nhiên. Xe chỉ nằm trong nhóm giữa phân khúc về doanh số. Cả năm 2024, Tucson tiêu thụ được 6.641 xe, chỉ xếp trên Kia Sportage và Mitsubishi Outlander. Sang tháng 1/2025, Tucson vượt qua Honda CR-V nhưng sang tháng 2 lại lùi xuống sau đối thủ "khó chịu" này.

Hyundai Tucson có gì?

Hyundai Tucson đang phân phối trên thị trường là phiên bản facelift (nâng cấp giữa vòng đời) ra mắt tháng 10/2024, với nhiều thay đổi về nội/ngoại thất trong khi giá niêm yết giảm so với bản cũ. Có thể thấy, việc ra bản mới cùng giá bán mới vẫn chưa đủ để cải thiện vị trí của Tucson, khi mẫu xe vẫn thường xuyên đứng thứ 4 trong phân khúc.

Tucson 2024 vẫn có kích thước như trước, lần lượt 4.640 x 1.865 x 1.665 mm (DxRxC) và chiều dài cơ sở xe ở mức 2.755 mm, khoảng sáng gầm 181 mm. Ảnh: Đại lý Hyundai

Ở phía bên ngoài, điểm nhấn ở đầu xe là lưới tản nhiệt mang phong cách Parametric Hidden Light với đèn định vị cỡ lớn nằm ẩn như phiên bản cũ nhưng được tinh chỉnh lại. Tổng thể giúp xe trông cứng cáp và hiện đại hơn hẳn phiên bản cũ.

Sang tới phần hông, bộ mâm mang giao diện hoàn toàn mới. Kích thước từ 17 - 19 inch tùy vào từng phiên bản.

Bên trong theo hướng hiện đại, có phần giống với Santa Fe thế hệ mới. Ảnh: Đại lý Hyundai

Vào bên trong, điểm nhấn đáng chú là cụm màn hình cong kết hợp từ 2 màn hình khác nhau giống với Hyundai Santa Fe thế hệ mới vừa ra mắt Việt Nam. Trong đó, đồng hồ hiển thị sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 12,3 inch. Màn hình giải trí cảm ứng cũng có kích thước 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Vô-lăng thiết kế mới 3 chấu, loại bỏ logo Hyundai ở chính giữa giống trên mẫu điện Ioniq 5. Cần số trên bản cao cấp sẽ là dạng xoay, đặt sau vô-lăng trong khi bản thấp vẫn sử dụng cần số thông thường. Một số trang bị tiện nghi khác gồm dàn loa Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, gạt mưa tự động, nhớ ghế lái 2 vị trí, chỉnh điện ghế lái và ghế phụ, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử…

Hyundai Tucson 2024 có 3 tùy chọn động cơ: Xăng 2.0L, Dầu 2.0L và Xăng 1.6L turbo. Ảnh: Đại lý Hyundai

Về động cơ, Hyundai Tucson có tùy chọn máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên cho ra 156 mã lực và 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Tiếp đến là tùy chọn máy dầu 2.0L hút khí tự nhiên sản sinh 186 mã lực, 416 Nm mô-men và dùng hộp số 8 cấp.

Cuối cùng là bản động cơ xăng 1.6L tăng áp, cho ra 180 mã lực và 265 Nm. Đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Mặc dù là bản có giá cao nhất, thực tế Hyundai Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt vẫn có một số trang bị thua bản Turbo (niêm yết thấp hơn chỉ 10 triệu đồng). Bản Turbo trang bị mâm 19inch trong khi bản Dầu Đặc biệt vẫn là loại 18 inch, đèn LED Projector (bản Dầu là LED), thêm cửa sổ trời toàn cảnh, giá nóc và nhớ ghế lái.

Bù lại, bản Dầu Đặc biệt có đủ trang bị an toàn tương tự bản Turbo. Gói an toàn chủ động ADAS gồm các tính năng như cảnh báo và phòng tránh va chạm trước, giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động thích ứng, ga tự động thích ứng, cảnh báo mở cửa an toàn... Một tính năng an toàn mới được bổ sung trên Tucson 2024 đó là hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi/đỗ xe PCA, có khả năng cảnh báo và tự động phanh.