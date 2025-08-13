Hyundai Tucson đời mới có thể thêm phiên bản cho người mê tốc độ: Công suất tới 300hp, thiết kế thể thao hơn, nâng cấp cả khung gầm

Hyundai Tucson thế hệ mới với thiết kế vuông vức đã bị các tay săn ảnh bắt gặp gần đây. Điều này làm dấy lên những đồn đoán về phiên bản hiệu suất cao Tucson N, được cho là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Toyota RAV4 GR Sport 320 mã lực.

Trao đổi với Auto Express, ông Joon Park, đại diện Hyundai N, khẳng định: "Chúng tôi không giới hạn bản thân ở mảng xe thuần điện" và "sẽ tiếp tục phát triển các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong". Tuyên bố này gây bất ngờ bởi Hyundai thời gian qua đang tập trung mạnh vào các mẫu xe điện EV, điển hình là Ioniq 6 N và Ioniq 5 N mới được ra mắt gần đây.

Hyundai Tucson thế hệ mới bị bắt gặp khi chạy thử tại Đức.

Ông Park cũng tiết lộ Hyundai sẵn sàng sử dụng hệ truyền động hybrid trên các mẫu xe N, nhưng "cá tính" của chúng sẽ phải khác biệt. Điều này là dễ hiểu bởi xe hybrid thường hướng đến hiệu suất nhiên liệu hơn là hiệu suất vận hành, khác với những gì phân nhánh N của Hyundai hướng tới.

Tucson Hybrid N Line hiện tại là một ví dụ. Xe sử dụng động cơ xăng 1.6L 4 xi-lanh tăng áp, kết hợp với bộ pin 1.49 kWh và một mô-tơ điện. Tổng công suất đạt 231 mã lực (172 kW / 234 PS) và mô-men xoắn 367 Nm, đi kèm mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đều 7 lít/100km cho cả đô thị, trên cao tốc và hỗn hợp.

Theo Auto Express, Hyundai sẽ giải quyết bài toán hiệu suất bằng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ tăng áp 1.6L thế hệ mới. Tucson N cũng có thể được trang bị động cơ điện ở trục sau, mang lại hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Nếu đúng như dự đoán, mẫu xe này có thể đạt công suất khoảng 300 mã lực (224 kW / 304 PS). Con số này nhỉnh hơn "người anh em" Elantra N, vốn sở hữu động cơ tăng áp 2.0 lít 4 xi-lanh, sản sinh công suất 286 mã lực (213 kW / 290 PS) và mô-men xoắn 391 Nm.

Hyundai Tucson N Line đang là phiên bản thể thao nhất của mẫu xe này ở thời điểm hiện tại, nhưng sự khác biệt chủ yếu nằm ở tạo hình nội/ngoại thất.

Hiện nay, Hyundai Tucson đang mở bán một phiên bản mang tên N-Line, trong đó có Việt Nam. Đây thực chất là một phiên bản mang thiết kế thể thao hơn ở ngoại thất và nội thất, trong khi mặt vận hành không khác biệt so với các bản Tucson khác.

Trong khi đó nếu Hyundai Tucson N trở thành sự thật, phiên bản đó sẽ định vị cao cấp hơn, thuần thể thao hơn nhờ những nâng cấp về mặt động cơ, khung gầm, hệ thống treo,... để mang lại cảm giác lái thú vị nhất.