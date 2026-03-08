Hyundai Tucson bản mới sẽ có điểm giống Santa Fe

Các nguyên mẫu thử nghiệm của Hyundai Tucson đời mới xuất hiện gần đây cho thấy mẫu SUV này sẽ có rất ít điểm chung với phiên bản hiện hành.

Những bản dựng đồ họa mới nhất phản ánh rõ xu hướng này. Dù thiết kế của Tucson hiện tại vốn được đánh giá cao nhờ các đường nét góc cạnh. Phiên bản mới được cho là sẽ có tạo hình trung tính, bớt hầm hố nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài nổi bật.

Theo các bản dựng do họa sĩ Nikita Chuyko thực hiện cho Abto Mail, Tucson mới có thể sở hữu dải đèn LED kéo dài ở phía trên, lấy cảm hứng từ mẫu concept Hyundai Crater Concept.

Phác họa dự đoán thiết kế của Hyundai Tucson thế hệ mới. Ảnh: Abto Mail

Các chi tiết LED kéo chéo xuống phần đầu xe, kết nối với dải đèn định vị ban ngày nằm ngang và cụm đèn pha chính. Lưới tản nhiệt hai phần sơn đen được bố trí thấp trên cản trước, tạo nên diện mạo khác biệt.

Nhìn từ bên hông, Tucson thế hệ mới có một số điểm tương đồng với Hyundai Santa Fe, đặc biệt là thiết kế hốc bánh vuông vức. Ngoài ra, xe còn được trang bị tay nắm cửa dạng ẩn phẳng với thân xe, cùng các chi tiết ốp đen ở chân cửa và giá nóc màu đen.

Đáng chú ý, trước đó một số nguồn tin từ Hàn Quốc hé lộ rằng Tucson mới sẽ có phiên bản trục cơ sở kéo dài 2.800 mm . Thông số này tiệm cận với mẫu xe đàn anh Santa Fe (2.815 mm).

Phần đuôi của Tucson 2027 nhiều khả năng cũng sẽ thay đổi hoàn toàn so với thế hệ hiện tại. Theo các bản dựng và hình ảnh xe chạy thử, Hyundai có thể trang bị dải đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng, kết hợp cụm đèn hậu trung tâm dạng mảnh.

Hiện chưa có nhiều thông tin chính thức về Tucson thế hệ mới, song mẫu xe này được cho là sẽ sở hữu khoang nội thất nâng cấp toàn diện.

Trước đó, Tucson mới được đồn đoán là mẫu xe đầu tiên sử dụng hệ thống giải trí Pleos mới của Hyundai . Hãng xe Hàn dự kiến vẫn sẽ giữ lại loạt phím bấm vật lý ở phía dưới màn hình, cùng một núm xoay để đảm bảo thuận tiện khi thao tác.

Về hệ truyền động, Hyundai chưa công bố thông tin cụ thể. Tuy nhiên, nhiều khả năng Tucson 2027 vẫn duy trì các tùy chọn quen thuộc gồm động cơ tăng áp, hybrid và hybrid sạc điện.

Nguyên mẫu Hyundai Tucson thế hệ mới trên đường thử. Ảnh: Carscoops

Ngoài ra, danh mục sản phẩm có thể bổ sung phiên bản hiệu suất cao Hyundai Tucson N với công suất khoảng 300 mã lực, sử dụng động cơ tăng áp 1.6L kết hợp trục điện mô-tơ điện.

Hyundai Tucson thế hệ mới dự kiến ra mắt vào năm 2027 với giá bán được kỳ vọng sẽ ở mức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C - nơi các mẫu xe Nhật như Toyota RAV4 và Honda CR-V đang chiếm ưu thế, bên cạnh Mazda CX-5 thế hệ mới, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander…

Tại Việt Nam, Tucson là một trong hai mẫu xe Hyundai được khách hàng trong nước mua nhiều nhất. Lũy kế hai tháng đầu năm, mẫu SUV cỡ C này đã bàn giao tổng cộng 1.775 chiếc.