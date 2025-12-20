Hyundai Staria 2026 ra mắt: Thiết kế tinh chỉnh, vô-lăng như Santa Fe, màn hình lớn hơn bản đang có tại Việt Nam

Hyundai Staria vừa được giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời tại Hàn Quốc. Dù không thay đổi kiểu dáng tổng thể, mẫu MPV này được tinh chỉnh khá nhiều chi tiết, trong đó đáng chú ý là nội thất mới.

Ở bên ngoài, Staria 2026 vẫn giữ dáng quen thuộc nhưng phần đầu xe được làm mới nhẹ. Dải đèn định vị ban ngày trước đây chia đoạn nay được nối liền thành một dải duy nhất, nhìn gọn và hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt cũng được thiết kế lại, bản cao cấp có thêm mạ chrome, trong khi các bản thường dùng kiểu đơn giản hơn. Cụm đèn chiếu sáng chính vẫn đặt thấp như bản cũ.

Staria được tinh chỉnh nhẹ ngoại thất. Ảnh: Hyundai

Khoang nội thất là nơi thay đổi rõ nhất. Bảng táp-lô được làm lại theo phong cách ngang, bố cục gọn gàng hơn. Hai màn hình trung tâm và sau vô-lăng đều tăng kích thước lên 12,3 inch, lớn hơn màn hình trên Staria đang bán tại Việt Nam. Hệ thống giải trí mới có thêm nhiều nút bấm vật lý, dễ thao tác hơn. Cửa gió điều hòa trung tâm cũng được gom lại đặt dưới màn hình, thay vì bố trí lệch như trước.

Vô-lăng trên Staria 2026 mang thiết kế mới, kiểu dáng tương tự Santa Fe thế hệ mới, sử dụng cụm phím điều khiển hiện đại hơn. Riêng bản cao cấp chuyển sang núm xoay chọn số đặt trên cột lái, thay cho dạng nút bấm trước đây.

Nội thất xe khác biệt rõ nét hơn so với bản cũ. Ảnh: Hyundai

Về động cơ, tại Hàn Quốc, Staria 2026 không còn máy diesel 2.2L. Xe chuyển sang dùng động cơ xăng hybrid 1.6L Turbo hoặc máy LPG. Bản hybrid cho tổng công suất khoảng 235 mã lực, mô-men xoắn 367 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và mức tiêu thụ nhiên liệu công bố tối đa 13,1 km mỗi lít.

Ngoài ra, Hyundai cũng cải thiện độ êm ái và cách âm cho Staria 2026, đồng thời bổ sung thêm nhiều công nghệ như khóa xe tự động khi rời xe, chìa khóa số, camera hành trình tích hợp và các tính năng hỗ trợ lái nâng cao.

Tại Việt Nam, Staria đã có mặt nhưng không được bán chính hãng. Mẫu xe đang có ở Việt Nam vẫn là bản cũ, được nhập khẩu về để phục vụ mục đích ngoại giao và làm xe chở tiền, tùy phiên bản.

Một số hình ảnh khác của Hyundai Staria 2026: