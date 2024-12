Hyundai Stargazer giảm giá tại đại lý, đấu Mitsubishi Xpander bằng giá rẻ ngang Hyundai Grand i10

Nhiều tư vấn bán hàng đang chào bán Hyundai Stargazer và Stargazer X với mức giảm khoảng vài chục triệu đồng. Con số cụ thể tùy vào từng đại lý, do ưu đãi này tương đương 50% lệ phí trước bạ nhằm đảm bảo sức cạnh tranh của mẫu MPV này trong bối cảnh không còn chính sách từ Chính phủ.

Hyundai Stargazer giảm giá tại đại lý

Một đại lý Hà Nội cho biết giá Hyundai Stargazer Tiêu chuẩn niêm yết 489 triệu xuống chỉ còn 460 triệu đồng, Stargazer X niêm yết 559 triệu còn 524 triệu, Stargazer X Cao cấp niêm yết 599 triệu còn 568 triệu đồng. Điều đó nghĩa Stargazer ở đại lý này được giảm 29-35 triệu đồng.



Hyundai Stargazer giảm giá tại đại lý trong bối cảnh các đối thủ cũng tung ưu đãi.

Cũng có đại lý áp dụng mức giảm nhẹ hơn, xuống còn từ 459-465 triệu đồng. Những rao bán này thường đi kèm với thông điệp "xả kho đón Tết". Do đó có thể lý giải các đại lý đang tranh thủ tận dụng dịp mua sắm sôi động cận Tết nguyên đán.

Ngoài ra, động thái này còn chịu sức ép đến từ các đối thủ. Mitsubishi Xpander được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản. Toyota Veloz Cross được tặng 100% phí trước bạ, quy đổi tiền mặt được giảm tương đương 64-66 triệu đồng tùy biến thể. Suzuki XL7 Hybrid được giảm tương đương 30 triệu đồng đi kèm quà tặng phụ kiện đuôi lướt gió, vè che mưa (miễn phí công lắp đặt và sơn).

Như vậy, giá thực tế của đối thủ Mitsubishi Xpander chỉ còn tương đương với những bản tiêu chuẩn của xe hạng B như Toyota Vios (từ 458 triệu đồng), thậm chí xuống xe hạng A như Hyundai Grand i10 1.2 AT dáng sedan (455 triệu đồng).

Hyundai Stargazer có gì?

Hyundai Stargazer ra mắt Việt Nam vào năm 2022 với giá niêm yết 575-685 triệu đồng. Mẫu xe này thường xuyên được giảm giá nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV sôi động nhưng nhiều đối thủ mạnh. Có những thời điểm mức giảm lên tới trên trăm triệu.

Một lý do lý giải cho điều này là Hyundai Stargazer sở hữu ngoại thất có phần không hợp gu khách Việt. Trong khi đó, người Việt thường "yêu bằng mắt", và đó cũng là một trong những lý do giúp Ford Ranger là "vua bán tải" ở Việt Nam.

Nếu các đối thủ đi theo hướng thiết kế khỏe khoắn cá tính thì Hyundai Stargazer vẫn thiên hướng nhiều về dáng MPV đặc trưng với nhiều đường nét mềm mại dù đậm chất tương lai. Tình hình đã được cải thiện sau khi Hyundai bổ sung bản Stargazer X đi cùng với giá bán hạ xuống còn 489-599 triệu đồng, thuộc hàng rẻ nhất phân khúc.

Tuy nhiên, vị thế của Hyundai Stargazer vẫn khá lưng chừng do có "vua doanh số phân khúc" Mitsubishi Xpander luôn án ngữ. Ngoài ra, Veloz Cross, Innova Cross thường xuyên ở vị trí thứ 2 và 3. Đôi khi, Kia Carens còn vượt mặt nhưng Hyundai Stargazer cũng có lúc lấy lại được vị trí (chẳng hạn tháng 10/2024).

Bù lại, ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, Stargazer đã có màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Bản cao cấp hơn có đèn chiếu sáng LED, điều hòa tự động, âm thanh 8 loa, màn hình điện tử sau vô-lăng... Bản Cao cấp còn có tùy chọn 6 ghế hoặc 7 ghế.

Sở hữu tiện nghi và hệ thống ADAS cạnh tranh nhưng dáng Stargazer không hợp gu số đông.

Sự khác biệt lớn nhất giữa bản Cao cấp và Đặc biệt là gói công nghệ an toàn. Gói SmartSense trên bản Cao cấp có các tính năng hỗ trợ giữ làn đường, phanh tránh va chạm, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo điểm mù và báo phương tiện cắt ngang phía sau. So với các đối thủ, Stargazer còn mạnh hơn về trang bị an toàn khi có ga tự động, giới hạn tốc độ, đề nổ từ xa và cảnh báo áp suất lốp cùng 6 túi khí.

Khác với hầu hết xe trong phân khúc MPV phổ thông, Stargazer không có trang bị số sàn. Cả 4 bản dùng chung động cơ 1.5L 4 xy-lanh, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp IVT.