Hyundai Santa Fe mới ra mắt khách hàng Việt, giá sẽ cực "thơm" nếu không "kèm lạc"

Ngày 18/9, TC Motor chính thức ra mắt mẫu Hyundai Santa Fe 2024 tại thị trường Việt Nam với giá bán lẻ đề xuất từ 1,069 - 1,365 tỉ đồng. Đây là thế hệ thứ 5 của Santa Fe, với 5 phiên bản: Exclusive, Prestige và 3 bản Calligraphy (6 chỗ, 7 chỗ và Turbo).

Giá bán lẻ khuyến nghị cụ thể cho từng phiên bản Hyundai Santa Fe thế hệ mới như sau (đã bao gồm thuế VAT):

All New Santa Fe Exclusive: 1.069.000.000 đồng.

All New Santa Fe Prestige: 1.265.000.000 đồng

All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ: 1.315.000.000 đồng

All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ: 1.315.000.000 đồng

All New Santa Fe Calligraphy Turbo: 1.365.000.000 đồng

Tại Việt Nam, All New Santa Fe được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc với 7 lựa chọn màu sắc: Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Vàng cát, Xanh nước biển và Xanh lục bảo. Hiện đại lý đã nhận đặt cọc cho mẫu xe này.

Hyundai Santa Fe 2024 ra mắt thị trường Việt Nam.

All New Santa Fe tiếp tục sử dụng hệ thống khung gầm toàn cầu N-Platform, với kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.780 (mm). Chiều dài cơ sở của xe 2.815mm. Khoang hành lý của xe cũng đã tăng từ 634 lít lên 725 lít khi gập hàng ghế thứ ba. Xe có ba tùy chọn la-zăng, 18 inch, 20 inch, 21 inch. Trong đó lựa chọn 21 inch cho phiên bản Caligraphy là lớn nhất phân khúc.

Santa Fe 2024 có dáng vẻ vuông vức, hầm hố.

Về nội thất, khoang cabin Santa Fe vẫn có bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch, cần số điện tử sau vô lăng, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, sạc điện thoại không dây. Xe được trang bị ghế ngồi bọc da cao cấp, trong đó phiên bản Calligraphy sử dụng da Nappa. Xe có đèn trang trí Ambient Led đổi màu theo sở thích và điều chỉnh ghế thứ 2 và thứ 3 bằng nút bấm.

Khoang lái của Hyundai Santa Fe.

Hyundai Santa Fe tại Việt Nam tiếp tục được trang bị hệ thống an toàn chủ động SmartSense, bao gồm các tính năng: Hỗ trợ giữ làn, giám sát và phòng tránh va chạm tại điểm mù, phòng tránh va chạm phía trước, điều khiển hành trình cảm ứng, cảnh báo xe phía trước chuyển làn, hệ thống đèn tự động thông minh AHB và hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế.

Santa Fe thế hệ 5 được trang bị thế hệ động cơ Smartstream hoàn toàn mới của Hyundai. Động cơ xăng Smartstream Theta III 2.5L (mã hiệu G4KN) sử dụng công nghệ phun xăng kép trực tiếp GDI cho công suất tối đa 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 246Nm tại 4.000 vòng/phút đi cùng hộp số tự động 8 cấp.

Động cơ xăng Turbo 2.5L (mã hiệu G4KP) với công nghệ phun xăng kép trực tiếp GDI kết hợp cùng tăng áp cho công suất tối đa 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 422Nm tại 1.700 - 4.000 vòng/phút. Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT). Phiên bản Prestige và Calligraphy được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Mẫu xe mới sẽ là đối thủ cạnh tranh của Toyota Fortuner.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe 2024 sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Ford Everest, Toyota Fortuner, Mazda CX-8, Kia Sorento và Mitsubishi Pajero Sport. Thế hệ thứ 4 của chiếc xe kể từ khi chính thức ra mắt tại Việt Nam năm 2019, sau hơn 5 năm doanh số cộng dồn mẫu xe này đã đạt hơn 53.000 chiếc tới tay người tiêu dùng.