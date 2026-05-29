Hyundai Santa Fe bản mới 2027 có gì đặc biệt?

Theo các hình ảnh do giới săn ảnh ghi lại, mẫu Santa Fe mới sở hữu cụm đèn LED định vị ban ngày phía trước và đèn hậu thiết kế dọc mới, trong khi dải LED nối liền hai bên – hiện vẫn được che kín dưới lớp ngụy trang – được cho là sẽ tạo hình chữ “H” đặc trưng.

Nội thất xe dự kiến cũng được trang bị màn hình Pleos thế hệ mới của Hyundai.

Đáng chú ý, nguyên mẫu Santa Fe xuất hiện với nắp cổng sạc đặt bên phía hành khách ở phía sau - đối diện vị trí nắp bình xăng. Chi tiết ngầm xác nhận đây là biến thể EREV - xe điện mở rộng phạm vi.

Nguyên mẫu Hyundai Santa Fe bản mới cắm sạc tại Hàn Quốc. Ảnh: KCB

Chiếc xe cũng được phát hiện đang sạc điện tại trạm công cộng, được ngụy trang kín, nhưng vẫn cho thấy vóc dáng tổng thể gần như tương đồng với Santa Fe hiện hành. Điều này cho thấy Hyundai chủ yếu tập trung thử nghiệm hệ truyền động mới bên dưới thân xe hiện có.

Bên cạnh cổng sạc, nguyên mẫu này còn có các cảm biến riêng ở cản sau, nhiều khả năng phục vụ hệ thống quản lý nhiệt hoặc giám sát năng lượng.

Chưa có thông tin về động cơ, nhưng dựa trên các hệ thống hybrid hiện tại của Hyundai, Santa Fe EREV có thể sử dụng máy xăng tăng áp 2.5L kết hợp với pin lithium-ion cỡ vừa.

Tuy nhiên, khác với hybrid cắm sạc (PHEV), động cơ trên Santa Fe EREV chỉ hoạt động như máy phát điện để sạc pin, không truyền động trực tiếp tới bánh xe. Cấu hình này cho phép xe vận hành chủ yếu bằng điện, trong khi động cơ xăng hỗ trợ khi pin cạn, giúp giảm nỗi lo về phạm vi hoạt động nhưng vẫn duy trì cảm giác lái tương tự xe thuần điện.

Bản mới vẫn giữ kiểu dáng vuông vức đặc trưng. Ảnh: KCB

Theo đó, Santa Fe EREV được kỳ vọng sẽ có khả năng tăng tốc mượt như xe điện, phạm vi hoạt động kết hợp hơn 900 km.

Việc Hyundai phát triển Santa Fe EREV cho thấy hãng đang theo đuổi nhiều giải pháp điện hóa khác nhau, đặc biệt hướng tới các thị trường mà hạ tầng sạc vẫn chưa đồng bộ.

Theo Korean Car Blog , Hyundai Santa Fe EREV có thể ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Khả năng cao Bắc Mỹ sẽ là thị trường quốc tế đầu tiên mở bán dòng xe này.

Thiết kế vuông vức của Santa Fe dự kiến được giữ nguyên trên bản nâng cấp. Ảnh: KCB

Tại Việt Nam, dòng Hyundai Santa Fe mới đã có phiên bản hybrid được bán với giá 1,369 tỷ đồng. Hãng xe Hàn dự kiến cũng sẽ ra mắt bản hybrid trên các dòng SUV khác như Tucson hay Palisade trong tương lai.