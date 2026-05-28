Hyundai Santa Fe 2027 xuất hiện tại trạm sạc: Cắm sạc như xe điện, dùng công nghệ như Nissan Kicks, khả năng cao lắp máy xăng 2.5L tăng áp

Không lâu sau khi được phát hiện chạy thử trên đường, Hyundai Santa Fe thế hệ mới tiếp tục được bắt gặp tại một nơi đặc biệt - trạm sạc điện. Hình ảnh xuất hiện trên diễn đàn Bobaedream của Hàn Quốc cho thấy chiếc xe đang được cắm sạc với cổng sạc đặt bên phía hành khách ở phía sau - đối diện vị trí nắp bình xăng.

Hyundai Santa Fe mới cắm sạc tại Hàn Quốc. Ảnh: Bobaedream

Hình ảnh này cung cấp bằng chứng rõ ràng nhất cho đến nay rằng Hyundai đang mở rộng dòng sản phẩm xe điện của mình vượt ra ngoài các mẫu xe hybrid cắm điện và xe điện chạy hoàn toàn bằng pin. Santa Fe EREV sẽ là mẫu SUV hybrid mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) đầu tiên của thương hiệu, được định vị để lấp đầy khoảng trống giữa Santa Fe Hybrid/PHEV và các mẫu xe điện IONIQ sắp ra mắt.

Mặc dù xe chạy thử được ngụy trang kỹ lưỡng, nhưng một số chi tiết cho thấy thiết kế đặc trưng của hệ thống EREV. Xe thử nghiệm trông gần như giống hệt với Santa Fe hiện tại, cho thấy Hyundai vẫn đang sử dụng khung thân xe hiện có trong khi thử nghiệm các bộ phận hệ thống truyền động mới. Các nhà quan sát nhận thấy xe có các cảm biến cản sau riêng biệt, có thể liên quan đến hệ thống quản lý nhiệt hoặc giám sát năng lượng.

Xe giữ nguyên nền tảng hiện tại nhưng được nâng cấp kiểu dáng. Ảnh: The Korean Car Blog

Các chi tiết kỹ thuật vẫn được giữ kín, nhưng dựa trên các hệ thống hybrid hiện tại của Hyundai, Santa Fe EREV có thể sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L kết hợp với pin lithium-ion dung lượng trung bình. Không giống như xe hybrid cắm điện, động cơ đốt trong sẽ không trực tiếp dẫn động bánh xe. Đây là điểm khác biệt quan trọng khiến cấu hình này gần giống với xe hybrid nối tiếp như Chevrolet Volt hoặc Nissan Kicks.

Hyundai Santa Fe EREV có thể ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, khả năng cao Bắc Mỹ sẽ là thị trường quốc tế đầu tiên mở bán dòng xe này. Tại Việt Nam, phiên bản hybrid của Santa Fe đang được bán với giá 1,369 tỷ đồng, đắt hơn bản Calligraphy 4 triệu đồng.