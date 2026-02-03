Hyundai phát triển "mắt thần" Vision Pulse giúp định vị mối nguy bị ẩn sau vật cản

Trong tương lai gần, xe ô tô có thể nhận được hỗ trợ an toàn từ điện thoại di động. Hyundai và Kia đã phát triển một hệ thống mới, biến những chiếc smartphone và thiết bị đeo quen thuộc thành “đôi mắt ảo” bổ sung, giúp xe phát hiện nguy hiểm ngay cả khi camera và cảm biến truyền thống không thể nhìn thấy.

Công nghệ này có tên Vision Pulse, hoạt động dựa trên tín hiệu băng thông siêu rộng (ultra wide band - UWB). UWB vốn đã được tích hợp trong nhiều mẫu điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh và chìa khóa xe kỹ thuật số hiện nay. Hyundai và Kia đã tìm ra cách để các tín hiệu này “giao tiếp” với nhau, từ đó lập bản đồ vị trí của con người và phương tiện, ngay cả khi họ bị che khuất sau một chiếc xe tải hay tòa nhà.

Hệ thống hoạt động như thế nào?

Nguyên lý của Vision Pulse khá đơn giản nhưng hiệu quả. Xe phát ra tín hiệu UWB, các thiết bị lân cận có mô-đun tương thích như điện thoại, thiết bị theo dõi hay thiết bị đeo sẽ phản hồi lại tín hiệu đó. Hệ thống đo thời gian truyền - nhận tín hiệu để tính toán vị trí chính xác, với sai số chỉ khoảng 100 mm (3,9 inch) trong phạm vi 100 m (328 feet).

Điều này đồng nghĩa với việc một đứa trẻ bất ngờ bước ra sau chiếc SUV đang đỗ, hay một người đi xe đạp sắp xuất hiện ở ngã rẽ khuất tầm nhìn, không cần phải lọt vào khung hình camera trước thì xe đã “biết” sự hiện diện của họ. Chỉ cần họ mang theo thiết bị tương thích, xe có thể cảnh báo tài xế hoặc tự động kích hoạt các hệ thống an toàn.

Khác với các giải pháp trước đây vốn phụ thuộc vào hạ tầng bên ngoài để giám sát chuyển động, Vision Pulse sử dụng trao đổi tín hiệu trực tiếp giữa các thiết bị. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian phản hồi và giảm độ trễ từ 0,1 giây xuống chỉ còn 0,02 giây. Đồng thời, hệ thống có khả năng xử lý nhiều dữ liệu hơn, theo dõi số lượng đối tượng chuyển động gấp hơn bốn lần so với các hệ thống cũ.

Thông minh nhưng không tốn kém

Một điểm hấp dẫn lớn của Vision Pulse là chi phí. Các hệ thống lidar và radar cao cấp rất hiệu quả nhưng cũng cực kỳ đắt đỏ. Trong khi đó, Vision Pulse tận dụng phần cứng UWB vốn đã có sẵn trên nhiều mẫu xe và thiết bị cá nhân. Một số mẫu Hyundai và Kia được trang bị công nghệ Digital Key về cơ bản đã sẵn sàng sử dụng mà không cần bổ sung phần cứng mới.

Đặc tính vật lý của UWB cũng giúp nó phù hợp với môi trường phức tạp. Khả năng nhiễu xạ và xuyên vật cản mạnh cho phép tín hiệu phát hiện đối tượng ngay cả khi bị che bởi tòa nhà, hàng hóa hoặc môi trường tín hiệu dày đặc. Độ trễ cực thấp giúp hệ thống phản ứng gần như theo thời gian thực.

Mưa gió cũng không cản trở

Vision Pulse được thiết kế để hoạt động tốt trong các điều kiện thực tế khắc nghiệt. Mưa, bóng tối, ánh sáng gắt hay môi trường đô thị lộn xộn thường gây khó khăn cho camera. Trong khi đó, tín hiệu UWB ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố này, và hệ thống có thể theo dõi cùng lúc nhiều đối tượng di chuyển nhanh nhờ phần mềm dự đoán quỹ đạo, ước tính hướng di chuyển tiếp theo của chúng.

Hyundai và Kia hiện đã thử nghiệm Vision Pulse trong các nhà kho nhằm ngăn xe nâng va chạm với công nhân, đồng thời đề xuất ứng dụng công nghệ này trong công tác cứu hộ thảm họa để tìm kiếm người bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Trên đường phố, trong tương lai, điều đó có thể đồng nghĩa với việc chiếc điện thoại của bạn âm thầm giúp xe tránh được những tai nạn mà bạn thậm chí chưa kịp nhìn thấy.

An toàn “di động” cùng trẻ em

Trong một chương trình thử nghiệm, Vision Pulse được lắp đặt trên xe buýt trường học – nơi tài xế thường gặp khó khăn với các điểm mù khi đón và trả học sinh. Trẻ em được phát các thiết bị dạng thẻ tương thích với hệ thống, cho phép tài xế “nhìn thấy” các em ngay cả khi các em tạm thời khuất khỏi tầm mắt.

Những thiết bị này được thiết kế thân thiện với trẻ nhỏ: hình dáng như móc khóa, làm từ silicone mềm, dễ mang theo và có thể trang trí bằng "sticker - nhãn dán". Vào ban đêm, chúng phát sáng nhẹ như một chiếc đèn ngủ.

“Khi con tôi lớn lên, sẽ có ngày càng nhiều khoảnh khắc tôi không thể luôn để mắt đến con. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều công nghệ như thế này, giúp con được an toàn ngay cả khi con ở ngoài tầm nhìn của tôi” - một bà mẹ chia sẻ trong video chiến dịch của Hyundai.

Có thể thấy Vision Pulse là hướng tiếp cận mới của Hyundai và Kia trong việc nâng cao an toàn giao thông bằng cách tận dụng hạ tầng công nghệ sẵn có. Việc sử dụng tín hiệu UWB từ smartphone, thiết bị đeo và xe hơi cho phép phương tiện nhận biết sớm các nguy cơ bị che khuất mà camera truyền thống khó phát hiện. Điểm đáng chú ý là công nghệ này không phụ thuộc vào hạ tầng bên ngoài và có độ trễ rất thấp, giúp phản ứng nhanh hơn trong các tình huống thực tế. Nếu được triển khai rộng rãi, Vision Pulse có thể trở thành lớp bảo vệ bổ sung hiệu quả cho người tham gia giao thông.

Theo Carcoops